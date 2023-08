Escolano, la egiptóloga de Alicante más respetada fuera por sus hallazgos en España (a golpe de Extremoduro)

Eran las tres de la mañana y Maria Escolano-Poveda (Alicante, 1986) estaba rebuscando en los fragmentos de un papiro egipcio con la música de fondo de Extremoduro, uno de tantos grupos de rock que le gustan, cuando empezó a sentir sudores fríos. "Fue como si se parase todo de repente", rememora esta egiptóloga nacida en Alicante. No era para menos. Ella sola, becada por entonces en Estados Unidos, había descubierto que el papiro más antiguo de España, que descansa desde hace un siglo en el pequeño Museo Bíblico de Mallorca, es el primer texto filosófico de la humanidad.

El hallazgo, que forma parte del Papiro 3024, "El debate entre un hombre y su ba" (alma), que se conserva en el Museo Egipcio de Berlín, contiene el diálogo de un enfermo, "posiblemente mental" que, al borde de la muerte, "se planteaba si era mejor aprovechar la vida". Así que ella, mientras escuchaba en concreto la canción del grupo extremeño Salir, una oda a la diversión sin frenos, se topaba con frases escritas en el Antiguo Egipcio cuya traducción viene a decir "Disfruta del día, olvida los problemas".

Con este descubrimiento de 2017, Escolano no para estos días de recibir atención de varios medios franceses, país que mima especialmente la egiptología desde que Napoleón "creara" con sus expediciones "la egiptomanía", rememora esta experta. Esto nos lleva a la inevitable expresión 'nadie es profeta en su tierra' que bien conoce Escolano, actual profesora de la Universidad de Liverpool (desde donde nos atiende telefónicamente) donde imparte Griego antiguo y Egipcio Clásico.

[Una egiptóloga alicantina descubre en Mallorca fragmentos del primer texto filosófico de la humanidad]

"Me encantaría volver a España, pero yo aquí tengo una plaza fija, soy profesora permanente, pero no pienso volver para no hacer nada", se lamenta tras criticar el sistema "nepotista" de la universidad española donde "si no has calentado la silla durante años, difícilmente vas a entrar en un departamento". "A mí me gustaría aportar al sistema de educación pública: me formé en un colegio e instituto público y luego en la Universidad de Alicante y en la Autónoma de Madrid", insiste. Y esos eran sus planes hasta que ha visto "el nivel de burocracia" que hay en España y la falta de oportunidades.

Sin embargo, no solo se está sintiendo expulsada del sistema universitario e investigador español, sino también del propio ecosistema cultural del país. Porque su siguiente gran hallazgo también tiene que ver con una importante colección española de la que, considera, que en el país "le está dando poca importancia comparado con la repercusión que noto de fuera".

El papiro encontrado en Palma de Mallorca. Sergio Carro

Se refiere a la colección de la abadía de Montserrat, en Barcelona, donde ha descubierto, como en el caso de Mallorca, un papiro único. En este caso, contiene una tabla planetaria en lenguaje egipcio con el registro de los planetas, "algo poco frecuente porque la mayoría que hay están en griego". Aunque, su principal novedad es que contiene símbolos que aluden al cero, "que la gente cree que el cero aparece mucho después y el cero lo tenemos ya en papiros egipcios de carácter astronómico para indicar posiciones de los planetas", sentencia.

"Este papiro es fundamental porque nos da todas las evidencias sobre cómo se transmitía el conocimiento científico en la antigüedad y sobre todo el papel que tenía Egipto en esta transmisión", asevera esta investigadora.

Pese al peso de este descubrimiento, cuya publicación salió en 2021, ha notado esa fría indiferencia de la sociedad española, que también enmarca en que "llaman más la atención las excavaciones arqueológicas que encuentran sarcófagos que a lo mejor no aportan tanto, pero parecen que tienen más glamur" que sus papiros.

El papiro de Montserrat. Foto cortesía de la Abadía de Montserrat

Papiros que, insiste, son españoles y, por eso sigue buscando financiación en España para seguir investigándolos, "pero es complicado y al final es muy posible que la financiación la acabe buscando fuera, que me han dado opciones y será como siempre", concluye esta egiptóloga alicantina.

Sigue los temas que te interesan