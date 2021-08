Marina Escolano, la experta en el Antiguo Egipto que comenzó excavando en el yacimiento de La Alcudia

La alicantina Marina Escolano Poveda es doctora en Egiptología por la Universidad Johns Hopkins de Baltimore en Estados Unidos. Actualmente imparte clase en la Universidad de Liverpool y es autora de The Egyptian Priests of the Graeco-Roman Period, un libro que ofrece una versión distinta de las funciones de los sacerdotes egipcios en el periodo grecorromano. Además, utiliza sus redes sociales como una especie de 'influencer' para difundir todo su conocimiento sobre el Antiguo Egipto.

La experta en esta antigua civilización cuenta que Egipto siempre ha sido para ella su gran pasión y que desde niña le llamaban la atención los jeroglíficos, los veía como “un código, algo que había que descifrar”, afirma. Por lo que, la doctora decidió estudiar la carrera universitaria más relacionada con Egipto que había por aquel entonces en España, por lo que terminó iniciándose con el grado de Historia en la Universidad de Alicante. Finalmente, estudiar esta carrera en su ciudad natal fue todo un acierto, ya que la UA le brindó la oportunidad de participar en pequeñas excavaciones, algo que según ella no hacían en todas las universidades españolas.

Empezó excavando en el yacimiento arqueológico Cabezo Redondo en Villena, pero una de las expediciones que más le marcó personal y profesionalmente fue su intervención en el yacimiento arqueológico de L'Alcúdia, lugar de donde emergió la famosa Dama de Elche. En las excavaciones que se estaban llevando allí algo llamó su atención. Fue un escarabeo, un típico amuleto de vida y poder en forma de escarabajo pelotero.

La por aquel entonces estudiante universitaria se dio cuenta de que algo en la catalogación de esa pieza fallaba, por lo que se lo comentó a los arqueólogos que estaban a cargo de la investigación. Los mismos que dieron la razón a Marina y le propusieron que fuera ella misma quien subsanara el error. Precisamente esa pieza fue la protagonista de su primer artículo publicado en la revista de la Universidad.

Participar en aquellos yacimientos arqueológicos no sólo le sirvieron como experiencia para futuras excavaciones, sino que también le permitió aprender dibujo arqueológico. Una idea algo “loca” que le dio de pronto fue la de solicitar a directores de excavaciones que había en Egipto si podía participar de alguna manera. “Les envié mi experiencia en arqueología y también algunos de mis dibujos arqueológicos y la suerte es que me cogieron en una de estas excavaciones”, cuenta Marina.

La doctora en Egiptología cuenta que lo que más le gusta sobre Egipto es la escritura y habla de una anécdota curiosa que le pasó de pequeña. Sería el año 2000 y ella estaba buscando en la biblioteca de San Juan algún libro que le ayudara a aprender más sobre esta lengua. Cuenta que le resultó muy complicado porque por aquella época había muy pocas traducciones de libros similares al español. Sin embargo, poco después sacaron la traducción de ‘Introducción a los jeroglíficos egipcios’, y lo curioso está en que uno de los autores del libro, Mark Collier, es ahora compañero suyo en la universidad en la que imparte clase. “Compartimos asignaturas y las damos a medias. Entonces yo se lo he contado y me llamó mucho mi atención que mis inicios fueran un libro suyo y ahora trabajé con él”, afirma Escolano.

Lengua y escritura egipcia

En relación a sus clases, la alicantina cuenta que algo sobre lo que trata de hacer hincapié a sus alumnos es en la diferencia entre lengua y escritura egipcia. “El idioma egipcio tiene varias fases porque evoluciona a lo largo de milenios, pero a parte de la lengua tenemos las escrituras que se utilizan para escribirla”, clarifica.

La escritura egipcia se diferencia en tres; los jeroglíficos, utilizada durante toda la historia de Egipto; el hierático, una escritura cursiva más rápida; y la tercera sería el demótico, una evolución mucho más relajada del hierático y la parte central de la piedra de Rosetta.

Un dibujo de Marina Escolano tratando de dibujar uno de los 96 Glifos de Palenque. Marina Escolano Twitter

En su libro, Marina Escolano habla sobre el papel de los sacerdotes en el periodo grecorromano, época en la que la dinastía gobernante era de los ptolomeos y cuya última gobernante fue la protagonista de las tantas películas que se han hecho sobre el Antiguo Egipto, Cleopatra. “Durante este periodo sigue habiendo una clase sacerdotal, sacerdotes egipcios que siguen practicando la religión, siguen escribiendo en lengua egipcia y siguen construyendo templos”, cuenta.

Papel de la sacerdotisa

Sobre el papel de las mujeres o sacerdotisas, la doctora en egiptología cuenta que se sabe muy poco. “Los títulos de las sacerdotisas que tenemos tanto para esta época como para épocas anteriores son sobre todo funciones más bien rituales. Son cantantes del templo, están más vinculadas con la parte musical y la parte de lo que diríamos en inglés ‘performance’ dentro de los rituales”, explica Escolano.

Marina Escolano suele reservarse todos los años unos días de sus vacaciones para visitar el Museo Arqueológico de la Provincia de Alicante (Marq) e impartir un par de charlas en él. Pero la pandemia se lo ha impedido estos últimos años, aunque cuenta que en cuanto la situación sanitaria lo permita, retomará sus charlas en el museo alicantino.

Sigue los temas que te interesan