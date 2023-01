José Espadero celebrará sus ocho décadas en la danza con una gala en Alicante: "Siento mucho amor"

"Siento mucho cariño y amor de toda la gente alicantina". Así resume José Espadero la emoción que siente antes de la gala con la que el 16 de enero celebrará su cumpleaños en el Teatro Principal de Alicante. Un documental y la participación de numerosos de sus conocidos prometen un evento lleno de sorpresas para público y el bailarín.

La presentación este miércoles ya ha servido de adelanto de lo arropado que está el que ha sido director del conservatorio superior de danza en Alicante, al que dio nombre, y que transformó la forma de presentar las fiestas de las Hogueras. En ella introduce en 1981 el acto de Proclamación de la Bellea del Foc y sus Damas de Honor para homenajear con mayor emotividad a la máxima representación de la fiesta. Y así dirigió hasta 1984 estas galas de la elección.

Nacido en la calle Bazán de Alicante como José Sánchez, a los tres años ya subía al escenario del teatro Orfeón. Allí actuaba cada fin de semana hasta que con cinco años actúa en la plaza de toros de Alicante con la Banda Música Taurina Los Claveles que dirige el Maestro Antonio Flores. Eso ya le ofreció el salto para bailar por toda España y el extranjero.

A los catorce años se hace profesional y se marcha con su pareja contratados por Juanito Valderrama y Antonio Machín, como repasa el comunicado del Ayuntamiento. Así pasarían los años de plenitud artística hasta que, con casi cuarenta, obtiene en 1981 la Cátedra de Baile Clásico Español en su ciudad. Allí se quedaría hasta el año 2003.

"Desde que empecé me han arropado y estoy desando saber las sorpresas que me han preparado para el próximo lunes", cuenta. La que no lo será es el documental que Vicente Seva y Manuel Sánchez han dirigido sobre su vida. Rodado entre Alicante, Madrid y Sevilla, en él se verán las varias generaciones que han trabajado con Espadero, desde sus principales parejas de baile, sus alumnas, hasta compañeros de profesión. Y eso solo en esta versión ya que, como puntualiza Seva, en abril se presentará en toda su extensión.

Cristina Alberola, directora artística de la gala, avanza que para la gala se han preparado distintas coreografías entre los dos conservatorios de danza. En ella, participarán muchas personas vinculadas a la vida del artista, con las que confía "sorprender a José Espadero en un día tan especial".

El concejal de Cultura, Antonio Manresa, destaca este último aspecto por el gran número de compañeros de profesión de Espadero que han querido participar, así como otros. Un factor en el que sin duda influye "su amor a la profesión que le ha visto progresar desde sus inicios hasta su retirada" y el contacto con centenares de alumnos.

Esa faceta la mantendrá hasta el mismo lunes. A las 11 horas se ha organizado en las instalaciones de Puerta Ferrisa un encuentro de Espadero con el público sobre el trabajo del bailarín como emprendedor. La concejala Mari Carmen de España valora que "no podíamos desaprovechar la oportunidad de tener una figura como la suya para animar y explicar a los futuros bailarines como empezar en el mundo de la danza".

