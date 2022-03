El trabajo en Zaragoza da el empuje para levantar los ánimos de las Hogueras de Alicante

El cansancio después de unos días de intensa actividad en Zaragoza hace mella en el equipo de las Hogueras de Alicante. La satisfacción por lo conseguido compensa esas preocupaciones. Así lo valora la presidenta de la Federació de Fogueres, Toñi Martín-Zarco, después de celebrar su primera cremà. La Bellea del Foc, Marina Niceto, lo destaca por el empuje anímico necesario en dos años de parón que han puesto a prueba la supervivencia de la fiesta.

Martín-Zarco analiza las primeras convivencias en pandemia y constantemente reitera la importancia del trabajo hecho en equipo. "El resultado ha sido más de lo que esperábamos", asegura. Esta semana de promoción de las fiestas de San Juan en Zaragoza es la que más se ha acercado la organización de lo que representan las Hogueras durante estos dos años y por eso recalca que "todavía tenía más simbolismo la expedición".

Durante estos días, además de todas las gestiones previas, ha sentido el calor y la curiosidad de los zaragozanos que "nos han preguntado qué hacíamos y qué queríamos promocionar". A eso siempre respondía con un Alicante por bandera y la idea de que "tenemos una fiesta muy participativa".

La demostración de esas palabras no estaba solamente en las 68 Belleas y los presidentes de Hogueras, otros centenares de personas han viajado desde Alicante para acompañar a la fiesta. "En la recepción del Ayuntamiento nos han felicitado no solo por hacer la fiesta sino como la hemos gestionado porque no pensaban que se hacía sin remuneración económica y que todos venían para que fuera lo máximo".

El empuje

Marina Niceto, durante la parada en la vuelta del domingo, coincide con la presidenta en la importancia de la energía transmitida para el sector festero. Estas jornadas han sido más emotivas porque se ha tenido muy presente las ausencias, tanto por las que han sido madres durante este tiempo como la belleza recientemente fallecida. "Este año en general está siendo muy emocional e irá dedicado a las personas que nos han tenido que dejar", explica.

El lema la ilusión la encendemos entre todos lo aplica también para así conseguirlo con "esa gente que está un poco desganada y devolver el ánimo para que estén con nosotros". De esa forma se ha entendido por muchos, de manera que las comisiones enviaran además a sus presidentes y las familias han acompañado en esta vuelta al ciclo del fuego.

Las jornadas de Zaragoza, especialmente la del sábado, representaban la oportunidad para reforzar ese espíritu. Martín-Zarco cuenta que decidieron cambiar el día del castillo de fuegos artificiales, previsto para el viernes, al sábado para que así lo pudieran ver todos los que no podían acercarse antes hasta la capital aragonesa.

Marina Niceto lo ha podido ver en "las pequeñas cosas con las que atraer a la gente de nuevo". Y por eso agradece que "la gente se haya volcado muchísimo". Eso, recalca, "es lo que necesitábamos, ese empujón de 'esto ya va para adelante' hacía mucha falta, así que estamos con muchas ganas".

Juventud y veteranía

Carmen Farpón, a sus 56 años, y Estela Ginés, con 19, son ejemplo de esa voluntad. De la Hoguera Nou Alacant y de Virgen del Remedio - La Cruz, respectivamente, las dos destacan el espíritu de compañerismo que se ha vivido en estas particulares convivencias sin jurado en Zaragoza. "No hay rivalidad entre nosotras y nos intentamos ayudar en todo", indica Farpón.

En estos días, con muchas horas de autobús encima y una apretada agenda, han tenido tiempo para conocerse mucho más. Así se dejan atrás las diversas fases de severas restricciones sanitarias que han impedido la celebración de los habituales eventos en los que se podían conocer.

Farpón asegura que "se lleva muy mal lo de estar dos años sin Hogueras" y con su mirada resalta la gravedad de lo vivido por la fiesta. Con las personas que han dejado el cargo para dedicarse a otras necesidades. Además, estaba muy presente una ausencia en particular, "una compañera que falleció, la belleza de la sonrisa permanente, que era ejemplar. Este año todas le dedicaremos la cremà a Jennie". Ginés representa ese relevo necesario en las Hogueras, "una experiencia muy recomendable porque todas son muy amigables y simpáticas".

Martín-Zarco concluye que "la pandemia ha unido a las fiestas y a las personas en algunos momentos y en otros aún necesitamos confianza para hacer lo que hacíamos antes". Estos meses trabajarán aún más para que "en junio estemos más al cien por cien. Estoy convencida de que va a ser así".

