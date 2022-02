"Me encanta despertar los instintos más bajos", la nueva novela erótica de MJ Marcos en Alicante

María José Marcos, o MJ como la llaman sus amigos y desde su anterior novela también los lectores, regresa con La sombra de Magalí a la novela erótica de su trilogía Las damas oscuras que ambienta en Alicante. Si en El palacio de terciopelo nos guiaba "por la obsesión de Deby cuando conoce ese nuevo entorno íntimo de la mano de Olga Torralba y su grupo de amigos". Íntimo en este caso como forma de referirse a que aborda las "conexiones físicas y emocionales" que se establecen.

Si Deby es la treintañera protagonista, Beltrán es el hombre con el que "se salta todas las normas del grupo, entre las cuales está el no tener una relación exclusiva con nadie". Pero aquí Marcos la lleva por un camino en el que "se enganchan de tal manera que la conexión es irrompible", pese a que él representa ese oscuro objeto del deseo "que hace que se olvide de todo lo demás".

La relación tóxica que es tan atractiva en lo literario sirve al personaje para que "saquemos de dentro lo que queremos ocultar". La Deby de la saga descubre "una oscuridad que ella no sabía que tenía" y en esta nueva entrega esa es la materia que la autora quiere explotar y que nos anticipa en una portada que anuncia "que vamos a desatar los infiernos de todos".

En esta novela de iniciación erótica, Marcos lleva a su personaje a "descubrir lo que no quiere ni desea porque es una situación que la va a poner contra las cuerdas en todos los sentidos". Y mientras toma un vermut, asegura que "las cosas hay que verlas con ojos turbios". Una lección que aplica a Beltrán, al que ha construido así. "Me encanta provocar y despertar los instintos más bajos en las personas", escribe en el libro, "y así soy yo también".

Los giros

Con la presentación de este nuevo volumen, María José Marcos tenía ganas de sacar "una historia que me posee todo el tiempo". Y eso que lleva desde 2018 escribiendo diariamente esta serie en la que ya tiene clara la tercera entrega. "La historia la tenía muy clara porque los personajes me hablaban y me ha gustado mucho lo que me han dicho los lectores porque han interpretado los giros de la trama".

Y también para comprobar que los que parecían personajes secundarios en el primer libro, tendrían un mayor seguimiento. "Me decían los lectores que querían saber más y yo pensaba 'espera y verás' porque todos los personajes por muy pequeños que sean, y en eso hacía mucho hincapié, tienen un sentido para ir por el camino que debe".

El límite del placer

Más es más. Y en esta segunda entrega "el sexo sigue teniendo el peso que tenía al principio, o incluso más, porque es un personaje más de la historia y todavía toma más fuerza". En esta exploración que ofrece, Marcos promete que "vamos a descubrir el dolor, sobre todo, el emocional". Y lo hará mediante el retrato de las "relaciones sexuales en las que cuando hay dolor emocional, aunque sea una relación placentera, se transforma en dolor físico".

Este es un ejemplo de cómo "a través del sexo canalizamos lo que llevamos dentro", asegura. Y así transporta a Deby a varias situaciones en las que pondrá a prueba el límite entre el dolor y el placer del que ya le había advertido Beltrán. "Vamos a sentir ese dolor profundamente y el sexo lo va a acompañar", avanza. "La oscuridad es el camino y no le queda otra opción".

Marcos saborea cada una de estas expresiones con las que retrata esta deseada continuación. "Estoy disfrutando muchísimo. No me arrepiento de nada, ni de lo malo". Y eso que con estas novelas vienen las alegrías. "Escribiéndolas me siento más liberada y me siento más yo porque soy una persona muy emocional y muy erótica".

Y eso le da pie a definir lo que considera erotismo. "El erotismo no está solamente en desnudarse y tener una relación sexual a lo bestia. Está en sentarnos en este sitio, tomarnos un vermutito, hablar y conectar. Está en disfrutar de tú misma, de las cosas que en tu entorno hacen que se te erice la piel. Y yo con este libro he conseguido que se me erice la piel muchas veces".

