La basílica de Santa María, un milagro y la mente de un asesino, así es la novela de un policía de Alicante

La historia comienza con un enterramiento de huesos en la playa del Postiguet, hecho que pone de manifiesto el lugar donde se desarrollan los hechos, Alicante. Esta es también la ciudad natal de Rafael Terrén, inspector de Policía Local desde hace más de 30 años, y ahora también escritor.

Santa María es una de esas novelas del género negro que te dejan la sangre helada cuando las estás leyendo porque podría estar narrando un asesinato real, técnica literaria a la que su autor denomina ficción-realidad.

La historia, la psicología y la ciudad de Alicante son tres elementos fundamentales para entender el desenlace de este crimen que se desarrolla en torno a la Basílica de Santa María y un acontecimiento milagroso del siglo XV. Los agentes de la Brigada de Homicidios del Cuerpo de la Policía de Alicante tratarán de entender cómo funciona la mente de un asesino que tiene una patología grave.

Creación y publicación

Durante el proceso de creación de la novela, Terren ha llevado a cabo toda una investigación recorriendo las calles de la ciudad para documentarse, visitando archivos, entrevistando a expertos del campo de la criminalística.

Ha estudiado autopsias de personas que fallecieron en condiciones similares a las de su personaje e incluso se fue hasta el convento de Agres para hablar con la guía de turismo, Yolanda Savadilla. "El proceso creativo no consiste solo en sentarse un día delante de casa y ponerse a escribir. No quería que alguien leyera mi novela y pudiera decirme esto no ocurrió así", explica el inspector.

Rafael Terrén Casas junto a su libro 'Santa María'.

Tras la escritura de la novela, el alicantino tuvo que pensar de qué forma convertiría al papel sus lineas. Libros.com ha sido la editorial encargada de la publicación del libro a través de un crowfunding para su financiación. Al principio se marcó un objetivo inicial de 4.500 euros que en prácticamente "cuatro días" habían conseguido. Después, el presupuesto subió hasta los 6.000 y con un total de 202 mecenas, Santa María se hizo realidad. "Ha sido maravilloso, una persona compró 14 libros y llamé para saber quien había sido. Era un despacho de abogados de Alicante. Ahora, yo también soy mecenas de otros autores", explica.

Los primeros lectores de Santa María ya han dado su opinión. "La gente me llama y me dice lo que les ha parecido. La única pega que ponen es que se les hace muy corta. Pero esta era una prueba de fuego y un experimento para mí", afirma.

Una nueva historia

Como a los lectores de Santa María, la novela se les ha hecho corta, el inspector de policía ya está trabajando en un nuevo proyecto, más extenso que el anterior. "No es una segunda parte, sino que se trata de otra novela, cuyo autor destaca que es mucho "más negra y complicada" que la anterior.

Terrén rescata algunos de los personajes de la Brigada de Policía y también la ciudad de Alicante, como escenario principal. Su autor ya tiene la columna vertebral de su próxima novela y adelanta que tendrá mucha personalidad porque contará con la ayuda de verdaderos profesionales de la psiquiatría para desarrollar los acontecimientos. "Prometo dar que hablar", concluye.

Sigue los temas que te interesan