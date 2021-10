El inspector de policía de Elche presenta 'Barrios de sangre', su última novela de investigación

José Antonio Corrales Ponce de León (Elche, 1965) lleva trabajando como inspector de la Policía Local en Elche más de treinta años, y desde hace poco más de un año se dedica también al género de la novela negra. 'Robar, matar y destruir' (Ápeiron Ediciones, 2020) es el título de su primera novela, una historia basada en el triple asesinato de 'la maza', en el que un hombre decidió acabar con la vida de toda su familia mientras dormía en 2005. Con esta novela, José Antonio Corrales ha conseguido ganar el IV premio de novela negra 'A Sangre Fría', y quedar finalista del III Premio Icue Negro de Cartagena Negra'.

Ahora, un año después, el escritor y policía regresa al mundo editorial con una nueva novela, pero que nada tiene que ver con la anterior. Se trata de 'Barrios de Sangre', una historia ficticia sobre un detective privado que trata de encontrar a una chica de etnia gitana desaparecida, y resolver el misterioso asesinato que envuelve la muerte de su novio. El escritor presentará su obra el próximo 14 de octubre en Elche.

Barrios de sangre

'Barrios de Sangre' tiene un marcado tinte social. La historia se desarrolla en el barrio de La Yerba y en el poblado chabolista de La Hueva, ambos son escenarios inventados pero con problemas muy similares a otros barrios marginales de cualquier grande ciudad en el que las drogas y la delincuencia campan a sus anchas en calles, en las que la policía, tampoco es bienvenida.

Sus protagonistas son el investigador privado Ariel Gil y su inseparable ayudante, Rómulo Noguerón. Ambos comienzan a investigar la desaparición de Trinidad, una chica de etnia gitana, y Toño, su novio, que es asesinado al mismo tiempo. Por lo que los investigadores tendrán que resolver si se trata de una desaparición voluntaria o los acontecimientos esconden un secreto mayor. "La venganza y la pasión son los dos temas principales de la obra", explica su autor.

Otro rasgo característico del estilo del escritor es la importancia de la psicología de los personajes. "Yo trabajo mucho con los personajes y su psicología, tanto de las víctimas como de los policías. El lector espera de una novela personajes con volumen, que transmitan".

José Antonio Corrales quiere diferenciar muy bien este libro del anterior. El inspector habla de que habrá nuevas aventuras con estos dos personajes, y que incluso algunos casos podrían desarrollarse fuera de España. El ilicitano explica que, en esta ocasión, ha preferido que los protagonistas de la historia sean detectives privados y no policías porque "es un enamorado de la novela negra americana", confiesa.

Robar, matar y destruir

En junio de 2020, este inspector de policía decide arriesgarse y escribir su primera novela. 'Robar, matar y destruir' es el título que recibe esta historia basada en hechos reales. En el libro, el escritor no quiere hacer mención a Elche, y tampoco a los personajes reales de la historia en la que está basada la obra. Aunque, seguro hay algún lector que al leerla no ha podido evitar acordarse de la tragedia ocurrida en la ciudad en 2005 cuando un hombre asesinó a su mujer y sus dos hijos con una maza del trabajo, de noche, mientras dormían.



"Conocía muy bien la historia porque ese día estaba yo de servicio en la policía, y fui una de las primeras personas que entró en esa habitación", aclara el inspector. Aunque José Antonio Corrales ha querido especificar que 'Robar, matar y destruir' no pretende ser la crónica de un crimen, sino que lo que cuenta es una historia. "Escribo una novela", aclara.

Este escritor ilicitano estará el próximo 14 de octubre a las 20:00 horas en el Palacio de los Congresos de la Ciudad de Elche para presentar 'Barrios de Sangre', junto a la compañía de otro escritor, Juan Lozano Felices, que lo presenta. Habrá que esperar y leer su última novela para saber si es igual de adictiva y perturbadora como la anterior.

