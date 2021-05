La Diputación de Alicante estudia llevar a la Generalitat a los tribunales por su deuda del Marq

"Es sorprendente que aún no se haya realizado la aportación de 140.000 euros comprometida por la Generalitat con el Marq en sus presupuestos a través de la Conselleria de Cultura para el año 2019". Así de contundente se expresa la vicepresidenta de la Diputación de Alicante Julia Parra al reclamar esta deuda a la Generalitat.

El enfado en el equipo de cultura del organismo provincial es grande. Tanto que se están planteando tomar medidas legales. "La comisión ejecutiva de la Fundación Marq aprobó por unanimidad el 5 de junio de 2020 interponer reclamación de responsabilidad patrimonial por el impago de la Generalitat", explica Parra.

La razón para poner sobre la mesa una alternativa así está en el tiempo transcurrido desde que esta reunión se hiciera. "Hace ya casi un año, un período más que prudencial", remarca la vicepresidenta. Y a pesar de eso, asegura que "a fecha de hoy, aún no se ha obtenido respuesta".

Por eso, Parra recuerda cuál sería el siguiente paso a dar, interponer un recurso ante los tribunales. Una medida para la cual afirma que "aún estamos en plazo para hacerlo". Eso sí, matiza, "no se ha tomado una decisión al respecto. Antes, se va a agotar la vía administrativa y el diálogo para evitar llegar a la Justicia".

Fuentes del Consell muestran su sorpresa ante este pronunciamiento. Más cuando recuerdan que ha habido una reciente reunión entre Parra y la secretaria autonómica de Cultura, Raquel Tamarit, y este tema no se había mencionado.

El desencuentro entre ambas posturas, al menos respecto a la Fundación Marq, se fraguó a finales de 2019. En aquel entonces ya se habló de esos 140.000 euros, la aportación que como patrono se había elegido. Una cantidad que, como se comentaba en aquel momento, era la ayuda directa más alta que se otorgaba desde Cultura de la Generalitat.

Parra apunta que "esta cantidad no se ha modificado desde el año 2011, sigue siendo la misma". Y se remite al cambio de legislatura para recordar que "hasta el inicio de esta legislatura no se había producido una situación así". La discusión sobre esta deuda, "una cifra minúscula para una institución con un presupuesto tan importante", asegura que no la entiende para provocar "esta demora injustificada".

El roce entre ambas instituciones se dirige también hacia otra parte, el patronato. ¿Por qué? "Desde que se inició la legislatura no se ha designado por parte del Consell ningún patrono que represente a la Generalitat a través de la Conselleria que dirige Vicent Marzà", critica Parra.

Una decisión que, pese a mantenerse desde 2019, la diputada afirma que la "sorprende". Además, destaca que "en el Patronato se encuentra representado, entre otras administraciones públicas, el Ministerio de Cultura por parte del actual director del Museo Arqueológico Nacional, Andrés Carretero Pérez. En cambio, no hay nadie que represente al Gobierno autonómico".

La presencia de la Generalitat en la capital ha recobrado protagonismo en el debate cultural estos últimos meses. Por un lado, Marzà anunció en abril su interés por ubicar en la ciudad "el centro logístico de patrimonio cultural" de sus fondos. Por otro, el Consorci de Museus a través de su director ha expresado su deseo de gestionar directamente un espacio en Alicante.

Con el recuerdo de esta aportación que reclama la Diputación, la Conselleria también tiene sus cuentas pendientes: "No comentan nada de cómo han bajado su presupuesto de 2020 y 2021 al Consorcio".

El repaso que hace Parra concluye con otra cita que reclama. Esta vez con la consellera de Agricultura, Mireia Moll: "Tampoco ha respondido a nuestra propuesta de formalización de convenio para el centro de interpretación del yacimiento de Ifach", asegura. Y por eso dice que aún espera, "desde febrero", a que esta reunión se celebre.