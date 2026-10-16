Terra Natura Benidorm convierte Halloween en una llamada para salvar especies amenazadas

Terra Natura Benidorm vivirá Halloween del 24 de octubre al 1 de noviembre con una programación que une diversión familiar, espectáculos y educación ambiental bajo el lema ‘El verdadero miedo: perderlos para siempre’. La iniciativa pretende aprovechar la festividad para reflexionar sobre la pérdida de biodiversidad y la protección de las especies en peligro, además de acercar al público a animales que suelen rodearse de mitos y supersticiones.

El Departamento de Educación del parque ha preparado charlas, talleres y actividades participativas centradas en serpientes, arañas, murciélagos, búhos y otras aves nocturnas. El objetivo es explicar su papel en los ecosistemas, desmontar creencias infundadas y transmitir que ningún animal es “bueno” o “malo” en la naturaleza.

La decoración de estas fechas girará en torno a las ‘especies fantasma’, animales que podrían desaparecer si no se actúa para conservarlos. Rinocerontes, elefantes y tigres, entre otras especies amenazadas, protagonizarán una ambientación que invita a pensar en las consecuencias de la extinción y en la necesidad de proteger sus hábitats.

La gran cita será la quinta edición de ‘Holiween’, el sábado 24 de octubre en Pangea, la zona de acceso principal. La fiesta fusiona Halloween con el festival de colores Holi e incluirá una batalla nocturna con más de 600 kilos de polvos fluorescentes. El parque ha ampliado además la iluminación con luz negra para intensificar el efecto visual.

La jornada contará con música y bailes infantiles de Peque Radio, proyecciones de personajes de Halloween y la actuación de Estranya Compania Teatre con ‘La familia Vampy’. La Escuela de Hadas y Duendes ofrecerá maquillaje, pintacaras y trenzas en un espacio especialmente ambientado.

Los espectáculos se concentrarán el 24 y el 31 de octubre y el 1 de noviembre. ‘Los 3 Magos’, con Mag Malastruc, llevará magia y humor al anfiteatro de la zona de Asia; el 31 de octubre habrá un concierto en el mismo escenario y, el 1 de noviembre, las guerreras del K-Pop protagonizarán una actuación especial de Halloween.

Una de las decoraciones reivindicativas del parque. Terra Natura

Las demostraciones de vuelo de aves rapaces también se adaptarán a la temática, con especial atención a las especies nocturnas. Los visitantes podrán descubrir sus adaptaciones, comportamientos y estrategias de supervivencia, así como la importancia de conservarlas.

Con esta propuesta, Terra Natura Benidorm busca combinar ocio y sensibilización ambiental: el verdadero peligro no están en los animales asociados al miedo, sino en las amenazas que comprometen su supervivencia y la salud de los ecosistemas.