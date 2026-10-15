Manglai analiza la huella hídrica de dos hoteles de Benidorm con el reto de Innovación Abierta de BeCiTi

Manglai desarrolla una prueba de concepto de gestión hídrica inteligente en Hoteles RH y Flamingo Medplaya, dentro del Reto 1 de BeCiTi, el programa de innovación abierta impulsado por el Ayuntamiento de Benidorm junto con Bosonit, HOSBEC (Asociación empresarial hotelera y turística de la Comunitat Valenciana) y Veolia.

BeCiTi es un hub especializado en la promoción de la innovación y la tecnología en el sector turístico, impulsado por el Ayuntamiento de Benidorm. Una de sus líneas de trabajo clave se centra en la dinamización de retos de Innovación Abierta, que permiten identificar necesidades y oportunidades de mejora, buscar soluciones innovadoras y testearlas en entornos reales y significativos, con Benidorm como escenario privilegiado para el sector.

El Reto 1, centrado en la gestión hídrica, responde "a la necesidad urgente" de optimizar el consumo de agua en un destino turístico de referencia en la Comunidad Valenciana, donde el agua es un recurso estratégico en un contexto de cambio climático y sequías recurrentes.

Este reto ha sido apoyado por Veolia y HOSBEC , como actores clave en este escenario. Manglai, plataforma tecnológica de sostenibilidad especializada en la medición de huella de carbono e hídrica mediante inteligencia artificial, ha finalizado con éxito la prueba de concepto conjunta desarrollada en el marco del Reto 1 de BeCiTi, centrado en la gestión hídrica del ecosistema hotelero de Benidorm.

La iniciativa ha contado con la participación de Hoteles RH y Flamingo Medplaya, que han incorporado la solución conjunta de Manglai, para medir y optimizar su consumo de agua.

Durante este período, se realizó el cálculo de la Huella Hídrica directa para el año 2025, analizando la evaporación de agua de las piscinas exteriores, el agua consumida, el agua residual producida y el agua empleada en zonas verdes, proporcionando una visión integral del impacto hídrico de ambas instalaciones. Los resultados de la prueba de concepto revelan un panorama significativo sobre el consumo hídrico en ambos establecimientos.

La huella hídrica gris, asociada al agua residual que genera la actividad hotelera, representa en torno al 98 % de la huella hídrica directa en Hoteles RH y al 94% en Flamingo Medplaya. Estos datos proporcionan a los establecimientos una línea base clara para medir futuras mejoras en su gestión hídrica.

Esta prueba de concepto ha combinado la tecnología de medición de huella hídrica basada en inteligencia artificial de Manglai con la experiencia y el conocimiento de expertos del grupo Veolia en la gestión sostenible del ciclo integral del agua.

Esta sinergia permitió a los hoteles participantes, con el apoyo de HOSBEC (Asociación empresarial hotelera y turística de la Comunitat Valenciana), identificar los principales puntos de consumo, detectar ineficiencias operativas y recibir recomendaciones concretas para reducir su impacto hídrico.

Entre las principales líneas de acción se encuentran la optimización del consumo de agua mediante sistemas de reutilización de aguas grises y tecnologías de bajo consumo; la mejora de sistemas de tratamiento de aguas residuales para reducir la contaminación; la implementación de sistemas de captación de agua de lluvia para usos no potables; y el establecimiento de un sistema de monitorización continua de los consumos de agua.

El Reto 1 de BeCiTi representa un modelo innovador de colaboración público-privada que acelera la adopción de soluciones sostenibles en el ecosistema hotelero de Benidorm. La finalización exitosa de esta prueba de concepto abre la puerta a la escalabilidad de la solución a otros establecimientos y destinos turísticos, consolidando a Benidorm como referente en gestión hídrica inteligente en el sector turístico español.

Andrés Cester, CEO y cofundador de Manglai, ha señalado que "gracias a la colaboración con Veolia y a la apertura de Hoteles RH y Flamingo Medplaya, hemos podido medir con precisión la huella hídrica de ambos establecimientos y ofrecerles una hoja de ruta clara para reducir su impacto. Este tipo de iniciativas público-privadas son el camino para que Benidorm siga siendo referente en turismo sostenible, y esperamos que este modelo pueda escalar a otros destinos".

Por su parte, Pablo Villamediana Pérez, director de Sostenibilidad de Med Playa Management (Hotel Flamingo), ha explicado que "ha sido un proceso rápido y sencillo, tanto en la puesta en marcha como en la obtención de los primeros datos. La información que nos facilita la herramienta es bastante novedosa para nosotros y la evolución del proyecto ha sido satisfactoria".