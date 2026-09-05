Muere una mujer de 74 años al ser atropellada por un TRAM en Villajoyosa

Una mujer de 74 años ha fallecido en la mañana de este sábado a causa de las lesiones causadas por el atropello de un TRAM en Villajoyosa.

El suceso se ha producido sobre las 9:10 horas. A esa hora el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha recibido un aviso para atender a una mujer en La Vila que había sido supuestamente arrollada por el vehículo.

Hasta el lugar se ha desplazado una unidad del SAMU, cuyo equipo sanitario ha realizado maniobras de reanimación, canalizado una vía periférica y administrado sueroterapia.

A pesar de los esfuerzos del equipo médico desplazado, las lesiones provocadas por el fuerte impacto causaron el fallecimiento de la mujer en el lugar.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.