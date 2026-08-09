27 heridos en un accidente pirotécnico en el Castell de l'Olla de Altea: "Igual verlo tan cerca no era tan buena idea"

El momento en el que una de las carcasas cae en la costa de Altea, este domingo. Marco Casero

La noche más espectacular de Altea, en la costa de la provincia de Alicante, sufre un duro golpe con un accidente pirotécnico. Una de las carcasas de los fuegos artificiales que se disparan en el llamado Castell de l'Olla sale directa a la playa y deja 27 heridos leves.

El alcalde Diego Zaragozí lamenta a EL ESPAÑOL el accidente que, destaca, se está investigando y que este solo haya causado heridos leves. Ha sido una intensa noche desde que se diera inicio al castillo a la medianoche y, como explica, ha estado hasta las seis de la mañana atento a cómo se ha atendido a los afectados.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias de la Generalitat detalla que de los 27 heridos, tres fueron trasladados desde el centro de salud de este municipio. Un hombre de 55 años y una mujer de 25, al hospital Marina Baixa y otro de 19 al IMED. Todos ellos, apunta Zaragozí, son grado 3, el más leve.

El desgraciado accidente se ha producido en la que prometía ser la noche más especial de este espectáculo de fuegos artificiales, ya que celebraba su cuadragésimo aniversario. En esta ocasión, la empresa responsable es la madrileña Pirotecnia Vulcano, creada en la década de los 80, y que repetía cometido.

La celebración de los 40 años de este espectáculo, que suele reunir a unas cincuenta mil personas a lo largo de la pequeña bahía de Altea, se ha preparado con 1.500 kilos de pólvora.

Los fuegos artificiales disparados desde diferentes plataformas en el Mediterráneo generan un juego de luces muy atractivo para todo el público. En esta ocasión lo que se investiga, según las primeras imágenes captadas por algunos usuarios, es cómo una de las carcasas desvió su trayectoria y acabó llegando a un sector de los espectadores.

Momentos antes de que se produjera el accidente, como recogen vídeos en las redes sociales, algunos de los espectadores mostraban su preocupación ante los primeros pases. "Igual esto no es tan normal" o "Verlo tan cerca no era tan buena idea", así lo reflejan.

El alcalde asegura que el incidente no fue generalizado sino que afectó a una parte muy concreta de la bahía y por tanto hubo miles de espectadores que no fueron conscientes del accidente hasta que ha aparecido en los medios.

El portavoz de la Cofradía del Castell de l'Olla, Nicolás Bugeda, ha compartido más tarde un vídeo de Ahora Marina Baixa en el que destaca que este mediodía solo una persona permanece ingresada en un centro hospitalario y que la mayor parte de los heridos leves se han producido con la estampida ante el impacto, no por la pólvora.