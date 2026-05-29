Aqua Natura Benidorm incorpora una nueva atracción acuática pensada para competir en grupo

Aqua Natura Benidorm refuerza su propuesta de ocio de cara al verano con la llegada de ‘Jungle Race’, una innovadora atracción acuática orientada a la competición en grupo que se inaugurará el próximo lunes, 1 de junio. Inspirada en entornos selváticos, esta instalación combina adrenalina, velocidad y entretenimiento familiar, perfilándose como uno de los grandes atractivos de la temporada.

La nueva infraestructura destaca por su configuración multitrack, que integra dos toboganes tubulares entrelazados junto a una caída abierta desde una torre de salida de 11 metros. A lo largo de sus 135 metros de recorrido, los usuarios descienden simultáneamente por un trazado con curvas, variaciones de ritmo y tramos diseñados para intensificar la sensación de velocidad y rivalidad.

Uno de los elementos diferenciales de ‘Jungle Race’ es su sistema de iluminación interior. Durante el descenso, los visitantes atraviesan secuencias de efectos lumínicos que combinan cambios de color, destellos dinámicos y transiciones cromáticas, creando una experiencia envolvente dentro de los tubos. Esta fusión de luz y movimiento aporta un componente sensorial adicional al recorrido.

La atracción ha sido concebida para fomentar la participación colectiva, permitiendo que grupos de amigos y familias disfruten de la experiencia de forma simultánea y comparen sus tiempos. Su diseño promueve la interacción y convierte cada bajada en una vivencia única.

‘Jungle Race’ se suma además a La Cresta, una de las instalaciones más intensas del parque, consolidando un conjunto de grandes toboganes dirigido a quienes buscan propuestas acuáticas más dinámicas.

Con motivo de su apertura, Aqua Natura Benidorm lanzará una promoción especial durante el mes de junio, con un descuento de 12 euros en cada entrada combinada. Asimismo, el 27 de junio se celebrará una jornada especial que contará con la actuación del DJ y productor valenciano Jairo Ginestar.

Con esta novedad, el parque continúa renovando su oferta de ocio, apostando por experiencias acuáticas innovadoras enfocadas al público familiar.

En 2023, Aqua Natura Benidorm ya amplió sus instalaciones con la construcción de una nueva zona de aventura interactiva infantil. El parque acuático preparó así su inicio de temporada con la creación de este nuevo espacio dedicado al ocio acuático.

Sobre Aqua Natura

Aqua Natura Benidorm es un parque acuático diseñado para ofrecer experiencias adaptadas tanto al ocio familiar como a eventos empresariales y corporativos.

Sus instalaciones cuentan con una amplia oferta de atracciones, zonas de descanso y restauración, convirtiéndolo en un destino de referencia para el turismo en la Costa Blanca.