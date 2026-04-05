El derrumbe del techo de un hotel de Benidorm causa siete heridos, entre ellos un niño de 8 años

El derrumbe de parte del techo de un hotel de Benidorm ha dejado a cinco personas heridas este domingo, entre ellas un niño de 8 años.

El suceso ha ocurrido a las 14:20 horas en la capital de la Marina Baixa.

En ese momento, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha sido alertado de que el techo de un hotel ha ocasionado heridos, entre los que se encontraba un menor.

A su llegada, el equipo médico ha atendido a siete personas, cinco hombres y dos mujeres, por contusiones.

Dos de ellas, un menor de 8 años y un hombre de 78, han sido dados de alta in situ.

Las cinco restantes (entre 33 y 80 años) han sido trasladadas a la Clínica de Benidorm y al Hospital Marina Baixa.

El CICU movilizó hasta el lugar una ambulancia TNA (Transporte No Asistencial), una de Soporte Vital Básico (SVB), un SAMU y apoyo de Cruz Roja.

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