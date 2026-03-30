Benidorm aprueba un Plan de Renaturalización para ganar verde urbano y blindar su resiliencia climática

El pleno del Ayuntamiento de Benidorm ha dado luz verde este lunes al Plan Estratégico de Renaturalización, una hoja de ruta pensada para amortiguar los efectos del cambio climático, frenar la pérdida de biodiversidad y hacer la ciudad más habitable y saludable para su población.

El documento, impulsado por el concejal de Parques y Jardines, José Ramón González de Zárate, cuenta con el respaldo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con fondos europeos NextGenerationEU.

La iniciativa ha sido aprobada con los votos favorables del equipo de gobierno del Partido Popular y del grupo municipal socialista, mientras que el concejal de Vox ha optado por la abstención.

Durante la sesión, González de Zárate ha subrayado el papel de Benidorm como ciudad “pionera” en la aplicación de estrategias europeas, recordando planes como el de Adaptación al Cambio Climático, el de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES), el de Transporte Urbano Sostenible o el de Movilidad Urbana Sostenible, que han sentado las bases de un enfoque integral de la sostenibilidad urbana.

El nuevo plan de renaturalización se concibe como una herramienta técnica de diagnóstico, planificación y propuestas para reintroducir procesos naturales en el casco urbano, reforzar la conectividad ecológica, consolidar la infraestructura verde y azul y favorecer la generación de servicios ecosistémicos clave para la ciudad.

Para ello fija cuatro grandes ejes: aumentar y mejorar las zonas verdes urbanas; blindar y potenciar la red ecológica; avanzar en justicia ambiental, sensibilización y conocimiento ciudadano; y promover una gestión adaptativa y una gobernanza más coordinada.

En su intervención, el concejal ha reivindicado que Benidorm ya es un referente de ciudad verde y comprometida con el medioambiente, y ha citado actuaciones desarrolladas en la última década como la recuperación del Parc de la Séquia Mare y de El Moralet.

También ha mencionado la renaturalización de otros espacios públicos, desde patios de colegios de Infantil y Primaria hasta calles como Doctor Pérez Llorca o Periodista Emilio Romero, donde se han incorporado más sombra, arbolado y zonas estanciales para combatir el calor y mejorar el confort urbano.