El tercer colegio de La Nucia encara su recta final: 9 millones de inversión para acabar con la saturación en 2026

La visita a las obras del tercer colegio de La Nucia este viernes.

El mapa educativo de la Marina Baixa se prepara para un cambio estructural de calado. La consellera de Educación, Carmen Ortí, ha supervisado este viernes el avance de las obras del esperado tercer colegio Público de Infantil y Primaria de La Nucía.

Esta infraestructura ya alcanza el 30 % de su ejecución y cuenta con una inversión que roza los nueve millones de euros por parte de la Generalitat Valenciana.

La visita, en la que también han participado el alcalde de la localidad, Bernabé Cano, y el Director General de Infraestructuras Educativas, José María Larena, ha servido para confirmar los plazos de un centro diseñado para dar respuesta al crecimiento poblacional de la zona de las urbanizaciones.

El colegio será una realidad en el último trimestre de 2026, según las previsiones técnicas. Y el centro está pensado para acoger 490 alumnos y fomentar la movilidad sostenible. La ubicación del mismo es estratégica: una parcela municipal de 8.860 metros cuadrados situada entre las calles Sorolla y Benlliure (tras el supermercado Aldi).

Esta localización no es casual. "Es un colegio necesario ya que los dos existentes están más que saturados", explica el alcalde, Bernabé Cano.

Este destaca un beneficio colateral clave: la movilidad. Al estar situado en la zona de urbanizaciones hacia Benidorm, gran parte del alumnado podrá acudir andando desde sus casas. Esto permitirá a la Generalitat eliminar varias líneas de autobuses escolares, fomentando la sostenibilidad y generando un ahorro directo en transporte.

Las cifras del proyecto

Capacidad: 490 alumnos.

Distribución: 2 aulas para alumnos de 2 años (conciliación), 6 de Infantil y 12 de Primaria.

Superficie construida: 3.876 metros cuadrados repartidos en dos edificios principales.

Espacios exteriores: 4.734 metros cuadrados que incluirán dos pistas polideportivas, huerto escolar y áreas de juegos.

Compromiso con el bienestar

Durante la supervisión de los trabajos, la consellera Carmen Ortí ha subrayado que el objetivo de su departamento es conocer de primera mano la evolución de proyectos tan demandados como este.

"Trabajamos por el bienestar de los alumnos para que las condiciones educativas se desarrollen en el mejor entorno posible", afirma la titular de Educación. Y ahí ha valorado el esfuerzo inversor para adecuar la oferta de plazas al crecimiento real de La Nucía.

El proyecto contará además con un gimnasio propio y un gran comedor con cocina. De esta forma quieren evitar desplazamientos de servicios de suministro de alimentación tipo cáterin y garantizar una gestión integral de la alimentación en el propio centro.