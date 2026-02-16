El Beniform Fest roza de nuevo el lleno técnico con 88% de ocupación hostelera pese a desvincularse de Eurovisión

La patronal hotelera más representativa de la Comunitat Valenciana, Hosbec, valora que el Benidorm Fest ha confirmado su peso como motor turístico en esta edición de 2026, rozando de nuevo el lleno técnico con un 88% de ocupación hotelera, pese a que este año el certamen no estaba vinculado a Eurovisión.

La directora ejecutiva de Hosbec, Mayte García, explicó a EFE que los niveles de reservas de la pasada semana fueron muy similares a los de 2025, con picos de demanda durante las semifinales y un fuerte impulso en los días previos a la final.

Según destacó, el público fue mayoritariamente nacional, con visitantes que ya tenían marcadas las fechas del festival desde hace tiempo y muestran una alta fidelización con el evento.

García subrayó que el Benidorm Fest “se ha consolidado con nombre propio”, al margen de su relación con el festival europeo, y destacó el salto cualitativo alcanzado en esta quinta edición tanto en materia de producción como de organización.

Para la responsable de Hosbec, el certamen no solo influye en los niveles de ocupación, sino que también genera un notable impacto económico, con más de un millar de empleos directos y alrededor de 1.500 indirectos vinculados a la logística, los equipos técnicos y la organización del evento.

Sobre el cambio de fechas —de finales de enero a febrero—, García señaló que el festival continúa siendo un elemento clave de desestacionalización del turismo, aunque consideró que su máximo potencial se alcanzaría si se ubicara entre los grandes hitos festivos del calendario para aprovechar mejor los periodos de menor actividad.

Respecto a la ausencia de España en la próxima edición de Eurovisión y la desvinculación del ganador de Benidorm Fest del certamen europeo, García reconoció que podría afectar ligeramente a los “eurofans” que antes acudían a la ciudad para disfrutar de las galas y del ambiente del Euroclub.

Aun así, defendió que el festival posee ya suficiente identidad propia como para mantener su poder de atracción y abogó por seguir potenciando la “fiesta de la música” en Benidorm, independientemente del resultado o de la participación en el concurso continental.

En cuanto a las previsiones para la primavera, Hosbec se muestra cauta pero optimista. García apuntó que el mercado británico mantiene “buena salud”, que están surgiendo nuevos nichos como el norteamericano y que el reto pasa por consolidar la actividad turística en un contexto económico y meteorológico que calificó de complejo.