Benidorm arrasa como capital turística de la Comunitat Valenciana: supera los tres millones de visitantes

Euforia en la presentación de datos de Benidorm. La capital turística de la Comunitat Valenciana consolida su indiscutido liderazgo con más de 3 millones de turistas y los 16 millones de pernoctaciones en 2025. Cifras que se acompañan por buenos resultados en empleo, que queda por debajo del 10 % y se convierte en "el municipio con la tasa de paro más baja" de la autonomía.

Estas son las principales conclusiones del informe que realiza Visit Benidorm y que han presentado en Madrid el alcalde de la ciudad, Toni Pérez, y la gerente de la fundación, Leire Bilbao. A falta de los datos definitivos de diciembre, Benidorm recibió en 2025 un total de 3.058.623 viajeros, un 7,7 % más que en el año anterior.

Con eso sobre la mesa, Pérez recuerda que “se trata de datos provisionales, ya que la cifra de turistas va a ser aún mayor y se actualizará en los próximos días”. De momento, lo que presentan son 16.211.131 de pernoctaciones, un 3,4 % más que en 2024.

¿Y dónde duermen? 11,6 millones de estas estancias fueron en establecimientos hoteleros, que han despedido el año con un 4,3 % más de clientes que el año anterior hasta alcanzar los 2,45 millones, y con un aumento de ocupación media del 1,1 %, situándose en el 82,2 %. Durante el año 2025, la estancia media en los hoteles rozó los cinco días, manteniendo los números del ejercicio anterior.

¿Quiénes van a Benidorm? Más turistas internacionales. Estos suman 10,9 millones de pernoctaciones, el 67,7 % del total, con un incremento del 6,1 % con respecto al pasado año. El mercado español registró 5,2 millones de pernoctaciones, con un ligero descenso del 1,7 % y una representatividad total del 32,2 %. Si se mide por viajeros, en lugar de pernoctaciones, son 1,8 millones de extranjeros, el 59,7 %, mientras que los españoles son el 40,3 %, 1,2 millones de viajeros.

En los apartamentos turísticos, el número de pernoctaciones alcanzó los 2,56 millones, con un 20,3 % de incremento con respecto a 2024. Eso son 483.516 viajeros, lo que suponen un 36,9 % más que en el año anterior. El grado de ocupación registrado fue del 75,7 %, mientras que la estancia media alcanzó los 5,5 días.

Los turistas que se alojaron en camping de la ciudad alcanzaron la suma de 124.443 viajeros, que realizaron un total de 2.018.422 pernoctaciones. El grado de ocupación fue del 93,9 %, mientras que la estancia media en este caso alcanzó los 20,1 días.

A partir de estas cifras, Pérez resalta que “el crecimiento de la actividad ha sido global en toda la oferta alojativa de Benidorm, especialmente en los apartamentos turísticos, que han alcanzado el 77,7 %, 4,3 puntos más que el año anterior”. En esta misma línea, los cámpines han crecido un 2,9 %, firmando una ocupación media del 93,4 %; mientras que la de las viviendas turísticas se ha situado en el 51,3 %, prácticamente idéntica a la de 2023.