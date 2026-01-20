Benidorm inicia la cuenta atrás para el Benidorm Fest con el acondicionamiento del Palau

El Palau d’Esports L’Illa de Benidorm se encuentra esta semana inmerso en los trabajos de preparación y adecuación de sus instalaciones de cara a la nueva edición del Benidorm Fest, que arrancará el próximo 10 de febrero con la primera semifinal.

Tal y como ha dado a conocer el concejal de Eventos, Jesús Carrobles, ya se han puesto en marcha las tareas iniciales, que incluyen la retirada de las gradas y la colocación de materiales de protección de última tecnología sobre el suelo del pabellón.

Además del desmontaje de las gradas, se han desplazado las canastas, vallas y otros elementos deportivos para dejar libre la pista y permitir la llegada del material necesario para el posterior montaje del escenario, camerinos, gradas y demás estructuras complementarias.

“Un equipo formado por unas 30 personas está trabajando casi sin descanso para completar esta fase de acondicionamiento, en la que se ha puesto especial cuidado en preservar las pistas polideportivas del pabellón principal”, ha señalado Carrobles.

El edil ha precisado que se han utilizado tres capas distintas de protección: una de bateco como base, sobre la que se han colocado 3.500 metros cuadrados de contrachapado de madera, y finalmente un suelo técnico de última generación.

Una vez concluida esta etapa, está previsto que lleguen a Benidorm los equipos y vehículos de RTVE encargados del montaje del escenario y del resto de las infraestructuras del evento. “Con el inicio de estos trabajos de montaje damos el pistoletazo de salida a la quinta edición del Benidorm Fest”, ha destacado Carrobles, quien ha añadido que el objetivo es que esta edición vuelva a ser un éxito.

