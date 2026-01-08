Detienen a los 6 'ladrones obreros' de La Vila y Finestrat: saquearon 30.000 euros en material de construcción

Seis 'ladrones obreros' que estaban saqueando materiales valorados en más de 30.000 euros de diversas obras y construcciones de Villajoyosa y Finestrat han sido capturados por la Guardia Civil, que ha descubierto que también traficaban con droga en los inmuebles donde escondían los objetos robados.

Este grupo organizado estaba formado porcinco hombres y una mujer, todos ellos españoles con edades comprendidas entre los 38 y los 43 años.

La investigación se inició a mediados del mes de septiembre de 2025, tras recibir diversas denuncias sobre robos en obras en construcción, en los que se sustraían herramientas, electrodomésticos y diverso material de construcción.

El trabajo de los agentes permitió localizarlos en las inmediaciones de las obras y, tras establecer dispositivos de vigilancia, los investigadores lograron identificar los seis sospechosos que actuaban de manera coordinada para cometer las sustracciones en obras de ambas localidades.

En la operación se descubrieron los dos domicilios donde el grupo ocultaba el material sustraído, ambos en La Vila. Estas viviendas resultaron ser también puntos de venta de droga al menudeo.

Una vez localizados los domicilios utilizados en los diferentes delitos, se llevaron a cabo dos registros domiciliarios, en los que se procedió a la detención de tres de los implicados, siendo detenida la otra mitad del grupo en los meses posteriores.

Durante la intervención se logró recuperar una gran cantidad de herramientas, electrodomésticos y materiales de construcción, que ya han sido devueltos a sus legítimos propietarios.

Asimismo, se intervinieron 33 gramos de metanfetamina, 150 gramos de marihuana y 180 gramos de hachís, además de básculas de precisión y utensilios destinados a la distribución de sustancias estupefacientes.

A los detenidos se les imputan los delitos de robo con fuerza y tráfico de drogas, han sido puestos a disposición de los juzgados de Villajoyosa, que ha decretado para dos de ellos el ingreso en prisión preventiva sin fianza. El resto de los implicados han quedado en libertad con la imposición de medidas cautelares.