El loco festival de caballos que dispara las reservas británicas en Benidorm: disfraces, apuestas y cerveza barata

Mientras el calendario avanza y la próxima edición del Cheltenham Festival se acerca, los británicos comienzan a planear su huida de las heladas, la lluvia y el barro del mes de marzo de 2026 para disfrutar del festival en Benidorm.

En lugar de desplazarse a Prestbury Park, el histórico hipódromo inglés, muchos han optado por trasladar su experiencia a miles de kilómetros de distancia, concretamente los bares y hoteles de la ciudad de los rascacielos.

Mientras que el llamado "Cheltenham del Sol", en referencia al éxodo a Benidorm, es muy conocido en la cultura inglesa, en la provincia es aún una celebración casi desconocida.

A tres meses del evento, las agencias de viajes han puesto en marcha la maquinaria publicitaria para ofertar paquetes vacacionales en la ciudad, que se convertirá en una gran sala de retransmisión al aire libre en la que pubs y bares de estilo británico emiten en directo todas las pruebas mediante pantallas gigantes.

En la zona inglesa decenas de establecimientos instalan sistemas de proyección, habilitan puntos de apuestas y recrean el ambiente característico del festival.

Más allá de la parte deportiva, se trata de un evento festivo en el que uno de los mayores atractivos es disfrazarse con sombreros llamativos, uniformes de jinetes o incluso máscaras de caballos.

La diferencia de precios entre Cheltenham y Benidorm explica en gran medida este desplazamiento masivo. Durante el festival, una pinta de cerveza en el hipódromo inglés puede alcanzar las 7 u 8 libras, mientras que en Benidorm ronda los dos euros.

El alojamiento en la zona de Cheltenham se dispara hasta los 300 euros por noche, frente a paquetes turísticos en la Costa Blanca que incluyen vuelos, hotel y traslados por poco más de 150 libras la semana.

El Cheltenham Festival de 2026 se celebrará del martes 10 al viernes 13 de marzo, coincidiendo con el inicio de la primavera y con solo unos días de diferencia del Día de San Patricio, que se celebra el 17 de marzo.

La celebración cuenta con una fuerte implantación en Benidorm debido a la numerosa comunidad irlandesa y británica residente y muchos turistas alargan su estancia para disfrutar de ambos eventos.