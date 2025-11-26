Termina la reforma integral del Hospital Marina Baixa y pone en marcha la tercera planta con 31 camas

La Vila Joiosa ya tiene en marcha el ala derecha de la tercera planta del hospital Marina Baixa. La Generalitat destaca la inversión de 1,4 millones con la que se ha hecho la reforma integral del centro. Con esta apertura se tienen ya en uso 31 camas de hospitalización.

La reforma finalizada se entregó el viernes 21 y, a partir de ahí, como destacan desde el área de Sanidad del Consell, empezaron las tareas de limpieza y el equipamiento de las habitaciones.

En esa labor, como detallan, se incluye dotar a las habitaciones del mobiliario necesario con camas, mesas y sillones, entre otros. También se ha equipado la sala de medicación y almacén de material fungible, almacén de lencería y todos los equipos informáticos, como ordenadores e impresoras, además de la instalación de teléfonos.

Sanidad destaca que esta tercera planta dispone de una sala de broncoscopias y espirometrías y se ha habilitado una consulta de Neumología para pacientes con asma y pacientes neuromusculares.

El detalle del trabajo recoge la puesta a punto de todo el material necesario para el funcionamiento de la planta. Y ahí mencionan los equipos médicos, carros de medicación, bombas de infusión, carros de paradas, aspiradores, tomas de oxígeno, entre otros. Una vez concluido el montaje, se ha supervisado toda la planta para verificar el correcto funcionamiento y garantizar así la seguridad de los pacientes.

Todo este desglose de lo que se está haciendo tiene especial valor porque la ampliación del hospital era un objetivo largamente deseado en la comarca. A principios de 2022 el Gobierno del Botànic anunciaba la adjudicación de las obras con un presupuesto de 60 millones.

Aumento de la capacidad

La apertura de esta tercera planta y el fin de su reforma no despide a los equipos de obras, ya que están con las de ampliación. Generalitat recalca que estas avanzan al ritmo previsto y la primera fase de las tres que hay previstas concluirá a finales de 2026. Dicha fase permitirá al centro contar con 41 camas más de hospitalización.

Al final contarán con 398 camas de hospitalización en lugar de 285. Y ahí la Conselleria de Sanidad recalca que esto será así después de modificar el proyecto inicial del anterior Gobierno, "ya que no contemplaba camas de hospitalización". Eso se ha traducido en un aumento del presupuesto: de los 60 iniciales a los 102,6 millones de euros actuales.

La modificación del proyecto incluye la creación de una nueva planta en cada uno de los bloques para que puedan albergar nuevos espacios de hospitalización, que se va a realizar en la segunda fase del proyecto. Y por otro lado, en una tercera fase, se remodelará la planta baja y otros espacios del actual hospital.