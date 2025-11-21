Capturan en Benidorm a un agresor sexual fugado de Reino Unido para evitar 10 años de prisión

Un agresor sexual británico de 44 años condenado por la Justicia de Reino Unido a 10 años de prisión por dos agresiones ha sido capturado en Benidorm, donde se encontraba fugado.

Sobre el arrestado pesaba una Orden Internacional de Detención(OID) dictada por las autoridades británicas desde el 12 de noviembre.

El fugitivo, después de ser condenado en su país por estos delitos, una agresión sexual ocurrida en Londres en el año 2020 y otro hecho delictivo de la misma naturaleza cometido poco después, fue puesto en libertad bajo fianza tras lo que huyó del país, vulnerando la obligación que la autoridad judicial le impuso para personarse en un juicio programado en fechas recientes.

La detención la realizó una patrulla de seguridad ciudadana de la Policía Nacional que se encontraba llevando a cabo labores de prevención, localizando a un varón en un complejo hotelero de la ciudad, el cual mostraba lo que describieron como "un comportamiento huidizo ante la presencia de los agentes", levantando sospechas que llevaron a los policías a su identificación.

Al requerirle su documentación, el hombre aseguró que no tenía documentos que le identificaran, por lo que fue acompañado por los agentes a su habitación averiguando posteriormente que el mismo estaba siendo buscado por las autoridades de su país.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.

Asesino fugado

Recientemente, la Guardia Civil, en coordinación con la agencia británica NCA y con la Policía Judiciaria portuguesa, capturó en la provincia a un fugitivo internacional reclamado por Portugal por un crimen de asesinato cometido en abril de 2022.

La investigación se activó tras la alerta lanzada por la National Crime Agency del Reino Unido, que advirtió de la posible presencia del sospechoso en territorio español después de haber huido de Portugal.

El individuo británico, buscado por las autoridades lusas por homicidio, habría elegido España para esconderse con el respaldo de colaboradores de su entorno y de la comunidad británica afincada en la costa mediterránea.

El operativo culminó en la provincia de Alicante, donde los agentes lograron ubicar al fugitivo y proceder a su arresto tras desplegar un amplio dispositivo de vigilancia.