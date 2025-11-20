Investigan el origen de un fusil Kalashnikov hallado en una playa de Villajoyosa por dos bañistas

Imagen creada con IA de un fusil Kalashnikov oxidado en la orilla de una playa.

Tan solo dos meses después del hallazgo en Villajoyosa de un subfusil soviético PPS-43 sobre el techo de una caseta de la red eléctrica, dos bañistas han encontrado un fusil de guerra Kalashnikov en la costa de Playa Estudiantes.

El sorprendente descubrimiento se produjo el pasado 21 de octubre cuando disfrutaban del mar de La Vila y, a eso de las 17 horas, sacaron un extraño objeto oculto cerca de las rocas que hay en la costa.

Una vez fuera del mar, vieron que se trataba de un fusil Kalashnikov oxidado desmontado en varias piezas y con dos cargadores municionados.

Tras alertar a la Policía Local, el arma fue entregada a la Guardia Civil, que se personó en el lugar minutos después una patrulla, haciéndose cargo del arma y de los cargadores municionados.

El Equipo de Balística trabaja desde entonces para determinar si fue abandonada para deshacerse de ella tras ser utilizada en algún delito o si pertenece a alguno de los grupos criminales que operan en la zona.

Según fuentes cercanas a la investigación, este tipo de casos requieren "mucho tiempo" por la dificultad de rastrear a sus propietarios debido a su origen ilegal.

En España, la posesión de un fusil Kalashnikov está completamente prohibida para particulares por su gran potencia y por estar considerada como "arma de guerra".

Tráfico de armas

Los fusiles Kalashnikov que circulan ilegalmente en España llegan principalmente a través de rutas de tráfico ilegal estrechamente vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado de los Balcanes.

Países como Serbia, Croacia, Bosnia y Herzegovina o Albania se han convertido en el principal nicho de abastecimiento para el mercado negro europeo.

Estas armas también llegan procedentes de los conflictos activos en el Sahel, en Ucrania y Oriente Próximo.

Las armas viajan ocultas en autocaravanas y vehículos con dobles fondos o entre mercancía atravesando Europa hasta llegar a España.

En abril de 2025, la Guardia Civil desarticuló una organización que transportaba en una autocaravana 25 AK-47, una ametralladora MG-42, 126 granadas de mano y más de 25 kilogramos de municiones en una autocaravana procedente de Bosnia y Herzegovina con destino a Francia.

El precio de los Kalashnikov en el mercado negro varía según el origen y el estado del fusil. En los Balcanes rondan los 300 euros, mientras que en España el arma operativa puede rondar entre los 1.000 y 2.000 euros.

La Guardia Civil está constatando en el último año un "incremento exponencial" de las armas de guerra en manos de los narcos en distintos puntos de España.

Se trata de una tendencia preocupante que se ha acentuado a lo largo del último lustro y que afecta especialmente a determinadas zonas de la provincia.

Agentes desprotegidos

La Marina Baixa es uno de los focos más activos del crimen organizado en la Costa Blanca y el hogar de desertores rusos, narcos y fugitivos.

Las mafias del este de Europa utilizan armas largas durante sus vuelcos y operaciones, dejando a los agentes de las policías locales desprotegidos ante este armamento militar.

Las últimas operaciones y registros han puesto de relieve la facilidad con la que algunas bandas criminales acceden y utilizan estas armas, contribuyendo a un creciente clima de inseguridad en la zona.

Ante estos hechos, los jefes de Policía Local están impulsando un cambio legislativo que permita dotar a sus unidades de armas largas, actualmente bajo supervisión de la Guardia Civil, que generalmente no las autoriza.