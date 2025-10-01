Periodistas y dirigentes analizan este jueves el turismo deportivo y la comunicación en La Nucía

La Nucía recibe la “medalla de oro” de la Asociación del Deporte Español. Ayuntamiento de La Nucía

Periodistas deportivos y dirigentes del deporte español participan este jueves en La Nucía en el primer Foro Internacional de Turismo y Comunicación Deportiva, que contará con ponencias, mesas de debate y mesas redondas sobre el tratamiento informativo de este sector y la influencia económica y social para los territorios que lo acogen.

El foro, que se celebrará en l’Edifici dels Esports de La Nucía a partir de las 09:00 horas, contará con la presencia del director de deportes de la Agencia Efe, Luis Villarejo, el director de Marca, Juan Ignacio Gallardo, el director de As, Vicente Jiménez, la subdirectora de El Mundo Deportivo, Cristina Cubero, el director de Sport, Joan Vehils y el redactor jefe de Deportes de Europa Press, Gaspar Díez.

Villarejo participará en una mesa redonda bajo el título “Las agencias de noticias”, a partir de las 13:10 horas, en la que analizará, junto a Paul Giblin (Xinhua) y el presidente de la Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD), Jesús Álvarez, el tratamiento desde estos medios del turismo deportivo.

También participarán periodistas deportivos en la jornada como Rodrigo Fáez, Roberto Gómez o Siro López y dirigentes como el subdirector general de Alta Competición del CSD, Aitor Canibe, el alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, el director general de Turismo, Israel Martínez, el presidente de la Asociación del Deporte Español (ADESP), José Idalgo, entre otros.

El evento está organizado por la ADESP, la AEPD y el Ayuntamiento de La Nucía con la colaboración de la Diputación de Alicante y la Consellería de Turismo.

El Foro contará con conferencias magistrales en las que se expondrá las estrategias de los responsables y directores de los grandes periódicos deportivos y de las grandes agencias de noticias.

También habrá mesas de debates para hablar sobre la figura del comunicador deportivo actual, el reportero y su evolución.

El ‘Foro Internacional de Turismo y Comunicación Deportiva’, según la organización, aspira a convertirse en un evento de referencia “no solo sobre las nuevas formas de comunicación deportiva, sino también como un espacio de conexión con el turismo deportivo”.

En este encuentro se analizará también la transformación que afecta al periodismo deportivo en España con la digitalización y la aparición de nuevas plataformas de comunicación, como redes sociales y youtubers.

Nacional de Atletismo sub 16 e Inclusivo

El futuro del atletismo español competirá este fin de semana en el Estadi Olímpic Camilo Cano de La Nucía, en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas sub 16 e Inclusivo, CESA (Campeonato de España en Edad Escolar).

Más de 700 atletas participarán en este nacional que se desarrollará el sábado 4 y domingo 5 de octubre, con un total de 21 pruebas atléticas. Destacar que es un campeonato totalmente inclusivo en el cual participarán atletas con movilidad reducidas en las mismas pruebas. La entrada para el público es libre y gratuita.

Una vez más la Real Federación Española de Atletismo ha elegido “La Nucía, Ciudad del Deporte”, como sede de un nacional. Recordemos que es el segundo Campeonato de España de 2025 que se desarrolla en el Estadi Olímpic, ya que en el mes de junio albergó el 60º Campeonato de España de Atletismo Máster al Aire Libre, con 1.136 atletas y varios récords de España.

Este Campeonato de España de Selecciones Autonómicas sub 16 e Inclusivo, CESA (Campeonato de España en Edad Escolar) está organizado por la RFEA (Real Federación Española de Atletismo), FACV (Federación de Atletismo de la Comunitat Valenciana) y el Club de Atletismo de La Nucía, con la colaboración del Consejo Superior de Deportes, Diputación de Alicante, COE y el Ayuntamiento de La Nucía.

La presentación de este nacional contó con la presencia de María José Orugo, vicepta. RFEA y pta. FACV, Sergio Villalba, concejal de Deportes y Pepe Brotons, pte. Club Atletismo La Nucía.

La competición comenzará el sábado 4 de octubre a las 10 de la mañana en el Estadi Olímpic de La Nucía con la prueba de lanzamiento de martillo, salto de longitud, 3 km marcha, salto con pértiga, 110 metros vallas, los 100 metros lisos, 300 metros y el 300 vallas. El sábado por la tarde se reanuda la competición a las 17 horas con lanzamiento de disco, triple salto, salto con pértiga (fem.), salto de altura, 110 metros vallas finales, 1.500 obstáculos, 100 m. finales y 3.000 m. lisos.

El domingo 5 de octubre se comenzará a las 10 horas con las pruebas de lanzamiento de jabalina, peso, salto de altura, 600 m. liso, 1.000, 4x100 (h), lanzamiento de peso final, 4x100 (m), 4x300 (h y m) y 4x100 mixto. A las 14 horas finalizará el nacional.

La Comunidad Valenciana participará con 54 atletas, 5 de ellos atletas inclusivos: Héctor Sánchez (lanz. Peso), Carolina Yuste (longitud), Ainara Martínez (100 m lis) y en relevos Rafa Perales y Manuel Fernández. Participarán las 17 selecciones autonómicas en esta competición.

El Campeonato de España de Selecciones Autonómicas sub 16 e Inclusivo, CESA (Campeonato de España en Edad Escolar) podrá seguirse en directo por streaming, a través del canal de La Liga +.