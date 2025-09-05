Investigan el hallazgo de un subfusil soviético de la Segunda Guerra Mundial en una calle de Villajoyosa

Ochenta años después de su creación en Leningrado, un ejemplar del subfusil soviético PPS-43 está siendo investigado por la Guardia Civil después de que apareciera sobre el techo de una caseta de la red eléctrica en Villajoyosa (Alicante).

Fue un vecino quien alertó a la Policía Local al observar el arma icónica del Ejército Rojo sobre la estructura, a plena luz del día, el pasado 17 de agosto.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL de Alicante, la Guardia Civil ha activado el protocolo para este tipo de casos y el equipo de balística trabaja para averiguar el origen del arma.

El subfusil fue fabricado en 1943 durante la Segunda Guerra Mundial, mientras que el ejemplar encontrado data del 1952.

Está totalmente prohibida su tenencia por parte de civiles, salvo en casos de coleccionismo. Tan solo la Policía y los militares pueden tener acceso a este tipo de armas, indican fuentes del instituto armado.

El PPS-43 es adquirible en España como pieza de colección desactivada, con precios que oscilan entre 300 y 400 euros, según el estado y las características del ejemplar.

Un subfusil PPS-43. Guns Of The World

Su entrada en España requiere complejos permisos y su calibre es superior al de las armas cortas policiales, multiplicando el daño del impacto.

Origen del arma

La Guardia Civil trabaja para determinar si fue abandonada para deshacerse de ella tras ser utilizada en algún delito o si pertenece a alguno de los grupos criminales que operan en la zona.

Se trata de un hallazgo inusual del que no hay precedentes en los últimos años y que se da en una localidad señalada por el crimen organizado internacional, en especial por la presencia de criminales rusos.

El gran crimen de los últimos años en La Vila fue precisamente cometido por sicarios rusos, que tirotearon al piloto Maxim Kuzmínov en el garaje de la urbanización Residencial Cala Alta.

El piloto desertó con un helicóptero de combate Mi-8 que entregó al Ejército ucraniano a cambio de medio millón de dólares y una promesa de anonimato que acabó en un baño de sangre en febrero de 2024.

Como reveló este diario, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) investiga en esa misma urbanización de Villajoyosa la muerte en extrañas circunstancias de Ihor Hrushevskyi, exjefe de la policía ucraniana contra el crimen organizado, que apareció en junio flotando en la piscina.

Arma icónica

El exmilitar Antonio Verdú explica que el arma surgió para dar respuesta a la necesidad del Ejército Rojo durante el asedio de Leningrado.

"Fue creada en 1943 sobre la marcha y se diferencia del PPSh-41 porque no llevaba culata de madera debido a la escasez de este material", apunta.

Se produjeron en cadena aproximadamente dos millones de unidades entre 1943 y 1946, convirtiéndose en una de las armas ligeras más exitosas de la Segunda Guerra Mundial.

"Es muy barata, muy simple y robusta, y se utilizó en Vietnam, Corea y en conflictos armados de África, Asia y Oriente Medio", añade.

Esto le permitía funcionar en condiciones extremas, incluso con presencia de polvo, barro o las bajas temperaturas del invierno ruso.

Fue utilizada por algunos ejércitos hasta la década de los 70 y nunca estuvo en manos del Ejército español.