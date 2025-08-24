Detenido en Benidorm sin carnet de conducir, en una videollamada y con kilo y medio de cocaína

Un control rutinario de tráfico durante la noche de Benidorm descubre a un hombre que conducía sin carnet de conducir mientras realizaba una videollamada y con kilo y medio de cocaína. Estas son las acusaciones a las que se enfrenta el arrestado por agentes de la Policía Nacional y Local.

Los primeros agentes en descubrirlo estaban en una patrulla de la Brigada de Seguridad Ciudadana cuando observaron una conducción anómala mientras el conductor manejaba el teléfono en una videollamada.

La patrulla de la Policía Nacional le dio el alto pero el conductor hizo caso omiso y siguió conduciendo. Al dar el aviso, una patrulla de la Policía Local de Benidorm cercana consiguió interceptar el vehículo. Ahí fue donde los agentes encontraron que el arrestado se mostraba visiblemente nervioso, con sudoración y voz temblorosa.

Tras identificar al conductor, los agentes procedieron a realizar un cacheo superficial de seguridad, así como al registro del vehículo. En el interior encontraron un recipiente que contenía una sustancia sospechosa.

Eso llevó a los agentes a realizar una prueba química preliminar en la que se despejaron las dudas sobre el posible origen. Y así esta dio resultado positivo en cocaína, con un peso total de 1.470 gramos.

Posteriormente, se solicitó la colaboración de otra patrulla de la Policía Local de Benidorm, que acudió con dos perros especializados en la detección de drogas. La intervención sirvió para descartar la existencia de más sustancias ocultas en el interior del vehículo.

El detenido también fue sancionado por los agentes de Policía Local por circular manipulando el teléfono móvil y por carecer de carnet de conducir.

La cocaína intervenida en la detención.

Ahora el arrestado de nacionalidad colombiana debe afrontar la acusación por un delito de tráfico de drogas. Según se pudo comprobar, había venido desde Madrid y estaba residiendo en la capital de la Marina Baixa, la Vila Joiosa. Fue trasladado a dependencias policiales y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Benidorm.

Los operativos de la Policía Nacional y Local se refuerzan en verano en toda la provincia para una mayor protección ciudadana.

Drones y helicópteros sobrevuelan las dos playas que se encuentran entre las más deseadas de España mientras los agentes en diferentes vehículos patrullan por el paseo.

Todos ellos forman parte del habitual refuerzo que en los meses de más afluencia a las costas españolas. Como explican desde la Policía, en este caso son unidades terrestres del Grupo Operativo de Respuesta y de la Unidad de Prevención y Reacción de la Comisaría de Benidorm y de la Unidad de Medios Aéreos.