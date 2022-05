Bronca por el Centro Cultural de Benidorm: el alcalde pide "ya" las llaves de la primera fase al Consell

El centro cultural de Benidorm es una infraestructura que lleva 14 años en proceso. Ubicado en pleno corazón de la avenida Europa, esta enorme mole de cemento ha sido piedra angular de promesas electorales, pensamientos futuros y proyectos baldíos para administraciones de todo color político.

Nada de ello ha impedido que sobre la obra se instale una sensación de demora permanente, interrumpida ocasionalmente por pequeños avances que no parecen llegar nunca a ninguna parte. Un monumento al día de la marmota que se erige silencioso sobre una de las principales vías de entrada de la capital turística.

La única realidad es que, hoy por hoy, a punto de cumplir tres lustros, Benidorm carece de un Centro Cultural propio. Y el Ayuntamiento lo quiere ya.

Hace dos meses el responsable de finalizar las obras, la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV), entidad dependiente del Consell y dirigida por el socialista Antonio Rodes, dio por finalizada la primera fase de las obras. Y esta semana ha remitido una carta dirigida al primer edil de la ciudad, Toni Pérez (PP), en la que le exige la recepción de las obras y la puesta en marcha de las instalaciones. Algo que, asegura, ha requerido ya otras dos veces.

En la misiva, Rodes reprocha también a Pérez que no se haya convocado la comisión bilateral entre los técnicos municipales y los del SPTCV para empezar a dar uso a esa primera fase del Centro Cultural. Le culpa, en definitiva, de que el proyecto siga durmiendo el sueño de los justos cuando está ya acabado. Una pequeña parte, al menos.

La cabeza "tranquila"

Ante el tono y el contenido de la carta, Pérez ha convocado este jueves a los medios de comunicación para lanzar un mensaje: "Benidorm quiere el Centro Cultural ya, el 25 % del Centro Cultural que comprometimos con un convenio, y lo quiere ya porque ya ha pasado demasiado tiempo y no caben más excusas". El primer edil citó incluso el primer verso del poema conceptual del Premio Nobel británico de Literatura, Rudyard Kpling, para ilustrar la tensión entre las dos administraciones: "Cuando aguardas en tu sitio con la cabeza tranquila..."

El alcalde ha emplazado a Rodes a entregar el próximo lunes, día 30 de mayo, las llaves de las instalaciones al consistorio. De hecho, convocará a los medios después del pleno para formalizar este traspaso. "Si esa obra está acabada, el alcalde estará allí a las 12:00 horas para recibir la llave. Y para todo lo demás, la cabeza tranquila", reiteró.

"Queremos la llave de esa obra que algunos ahora señalan que está acabada hace meses", dijo, antes de recordar que "este Ayuntamiento ya rebajó muchísimo los compromisos que eran el lugar de desencuentro de dos administraciones de distinto signo antes de 2015", en referencia a la época en la que el PSOE gobernaba en Benidorm y el PP en la Generalitat.

"Si algo hemos demostrado desde que llegamos a la Alcaldía es que en las cosas importantes de la ciudad no se miran las manos de la política, de la mala política que han practicado siempre los mismos", concluyó Pérez, sin mencionar expresamente a nadie. Una frase que enlaza con otra de las citas más famosas de Kipling: "Siempre me he inclinado a pensar bien de todo el mundo; evita muchos problemas". Y eso, tras 14 años de espera, tiene su mérito.

