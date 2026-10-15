Prohíben tener mascota a la mujer que lanzó a Bimba y Max desde un octavo al descubrir que vive con un nuevo perro
La Audiencia de Alicante ordena que se investigue si se hizo con un bichón maltés como denuncian asociaciones animalistas y su posterior retirada.
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La Audiencia Provincial de Alicante ordena la prohibición de tenencia, adquisición, posesión o convivencia con animales a Concha, la mujer investigada por la muerte de sus perros Bimba y Max, dos yorkshire terrier lanzados desde un octavo piso en Alicante porque estaba "harta de sacarlos a pasear", tras haber adoptado un nuevo perro un año después del suceso para mejorar su salud mental.
La mujer se habría hecho con un bichón maltés, un perro de tamaño pequeño y de color blanco, algo que alarmaó a las asociaciones animalistas que se personaron en la causa.
La letrada de la asociación SOS Ayuda Animal, Alejandra Baño, del despacho Carlos Baño León Abogados, señala a este diario que, al recibir la información, estudiaron el caso y solicitaron al juzgado la medida cautelar.
En un primer momento, el juez denegó la medida con "el único argumento de que había transcurrido un año y que en ese tiempo no había vuelto a cometer ningún delito contra los animales", explica.
Pero ahora la Audiencia Provincial ha dado la razón a las asociaciones animalistas que solicitaron la medida y ha acordado que se determine si la persona investigada convive con ese perro u otro animal doméstico y, de ser así, que se le identifique y se retire su custodia, quedando bajo la guarda de la entidad que se designe.
"Esta resolución no pone fin a la investigación penal ni determina todavía las responsabilidades por la muerte de Bimba y Max, pero supone un paso fundamental para proteger al animal que se encuentra en esa vivienda", indican desde la asociación.
La abogada ya indicó a este diario que pidieron esta medida "para evitar que vuelva a pasar y para dar una protección a los animales igual que se le da a las personas. Aunque sea una persona investigada, si hay indicios que apuntan a que puede ser ella, lo lógico y sensato es establecer unas medidas de prevención y protección".
El procedimiento se encuentra en fase de instrucción para recabar más pruebas sobre lo que pasó el 23 de marzo de 2025 a las 13:00 horas en la calle Sol Naciente de Alicante, cuando dos viandantes oyeron unos ruidos extraños y, al momento, vieron caer desde una ventana del octavo piso a un perro y, momentos después, al segundo, presuntamente lanzados por la investigada.
Por el momento no hay fecha para el juicio debido a que se está aportando documentación médica y psicológica por parte de la defensa y aún tiene que practicarse un informe del médico forense.