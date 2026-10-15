Giro ambiental en el Cabo de las Huertas: el movimiento que une a decenas de trabajadores de Coca-Cola por la costa

La protección del entorno natural y el compromiso con el bienestar de la sociedad civil han vuelto a situar a la provincia de Alicante en el centro de las actuaciones de responsabilidad social corporativa. En el marco de la tercera edición de la Semana del Voluntariado organizada por Coca-Cola Europacific Partners, la costa alicantina se ha convertido en uno de los escenarios clave para el desarrollo de acciones enfocadas a la sostenibilidad ambiental y la concienciación social.

Esta movilización, que se celebra entre el 13 y el 23 de octubre, reúne a decenas de profesionales de la compañía que cambian temporalmente sus funciones habituales para volcarse de lleno en proyectos de impacto directo sobre el territorio.

Uno de los puntos neurálgicos de esta edición en la provincia alicantina ha sido la intervención ambiental llevada a cabo en el emblemático paraje del Cabo de las Huertas. En esta zona costera de alto valor ecológico, los equipos de voluntarios han realizado labores intensivas de recogida de residuos.

Esta iniciativa busca mitigar la huella plástica y la contaminación en la franja litoral, complementando el trabajo marco que la firma desarrolla a través del proyecto Mares Circulares junto a entidades científicas y conservacionistas como Global Nature y la Asociación Chelonia.

Con este tipo de batidas en el entorno marino y terrestre, se pretende concienciar sobre la delicada situación del Mediterráneo, protegiendo ecosistemas tan vitales para la biodiversidad alicantina como las praderas de posidonia oceánica.

El programa que ampara estas actuaciones, denominado 'La Magia de Coca-Cola', ofrece a la plantilla la oportunidad de destinar hasta dos jornadas laborales retribuidas al año para colaborar activamente en proyectos de carácter social, ambiental e inclusivo.

Esta filosofía parte de la premisa de que las transformaciones reales de la sociedad deben impulsarse desde el ámbito local, atendiendo a las demandas específicas de cada municipio donde la empresa opera. Según expresan desde la dirección de Asuntos Públicos y Sostenibilidad de la compañía en la Comunitat Valenciana, el objetivo central es tender puentes con las ONG y organizaciones del territorio para generar un beneficio perdurable tanto para las personas como para los parajes naturales.

Aunque las acciones ambientales han tenido un peso destacado en la geografía alicantina, la Semana del Voluntariado despliega una red de solidaridad integral en todo el ámbito autonómico. El esfuerzo conjunto abarca desde actividades de deporte adaptado, talleres prácticos de cocina y dinamización del ocio junto a la asociación Asindown, hasta programas dirigidos a combatir la soledad no deseada en personas mayores junto a la Fundación DASYC o la preparación de menús solidarios en comedores sociales.

Todas estas dinámicas están concebidas para promover la autonomía, fomentar la inclusión real de colectivos vulnerables y estrechar lazos intergeneracionales en la comunidad.

La implicación social de la compañía discurre de manera paralela a su peso en el entramado socioeconómico regional. En el conjunto de la Comunitat Valenciana, la actividad económica vinculada a la embotelladora genera más de 11.000 empleos entre directos e indirectos, aportando un valor añadido que supera los 692 millones de euros.

Asimismo, el arraigo con la provincia de Alicante se complementa con proyectos continuados en el tiempo como GIRA Mujeres, GIRA Jóvenes o la iniciativa Hostelería #PorElClima, diseñados para capacitar a diversos sectores de la población y acelerar la transición ecológica del sector primario y servicios.

A nivel global, la implicación del personal de la firma refleja una tendencia al alza hacia el voluntariado corporativo. Solo a lo largo del último año, los trabajadores dedicaron más de 7.200 horas a causas sociales y ambientales, acumulando una cifra superior a las 46.000 horas desde el año 2019. Con la consolidación de citas como esta Semana del Voluntariado, la provincia de Alicante reafirma su papel como un territorio estratégico donde la actividad económica busca alinearse de forma permanente con el cuidado del medio ambiente y el progreso social local.