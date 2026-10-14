Barcala busca en Bruselas nuevas fuentes de financiación europea para completar Alicante Agua Circular

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha mantenido este miércoles en Bruselas un encuentro con Claudia Olazábal, jefa de Unidad de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea.

Sobre la mesa estuvieron la sostenibilidad hídrica, la gestión de sequías e inundaciones y las soluciones urbanas basadas en la naturaleza, como el parque de La Marjal, en la Playa de San Juan. Barcala valoró como “excelente noticia” que Olazábal le adelantara que Bruselas estudia habilitar líneas de financiación propias para terminar las obras de Alicante Agua Circular, después de que el Gobierno central devolviera los recursos que tenía asignados a este “ambicioso” plan de gestión del agua.

Ante la responsable de Gestión Sostenible del Agua Dulce, el alcalde defendió a Alicante “como un modelo mediterráneo de resiliencia hídrica y economía circular, capaz de convertir un caudal que se vierte al mar en un recurso estable para la agricultura, reducir la presión sobre otras fuentes y mejorar el estado ambiental del litoral”.

Subrayó además que Alicante Agua Circular, Vertido Cero y La Marjal conforman una visión global de la ciudad como referente europeo en la gestión del agua.

Impulsado por el Ayuntamiento y Aguas de Alicante, Alicante Agua Circular suma inversiones de más de 104 millones de euros, con un fuerte componente ambiental y dos metas principales: reutilizar el 100% del agua depurada y eliminar los vertidos a la costa. El plan también busca mejorar la bahía de l’Alacantí, dinamizar el sector agrícola abaratando el agua regenerada y ampliar las zonas verdes urbanas. Incluye nuevos parques inundables en Casa Mediterráneo, la calle Teulada y La Almadraba, colectores en la calle Arpón, San Gabriel, la carretera de Elche y la Gran Vía, y hasta 13 tanques de tormentas repartidos por la ciudad.

“Hemos presentado el proyecto a la Dirección General de Medio Ambiente y hemos explicado que el Ayuntamiento ha cumplido con su parte, mientras que, por desgracia, se han perdido los fondos europeos que correspondían al Gobierno de España, que tuvo que renunciar a ellos por no cumplir los plazos”, explicó Barcala.

“Les ha interesado mucho el proyecto, lo consideran autónomo y, por tanto, susceptible de recibir apoyos específicos con fondos europeos, algo que van a plantear en la Comisión. Es una gran noticia porque nos permitiría optar de nuevo a financiación para terminarlo y el Ejecutivo central podría volver a solicitar lo perdido”, añadió.

El alcalde también planteó a Olazábal posibles vías de colaboración o financiación comunitaria para Vertido Cero, “que pretende cerrar el ciclo hídrico mediante el tratamiento, almacenamiento y reutilización, principalmente agrícola, de las aguas depuradas de las estaciones de Rincón de León y Monte Orgegia, evitando su vertido al mar y con un aprovechamiento de hasta 30 hectómetros cúbicos anuales”. Le acompañó en el encuentro el director general de Aguas de Alicante, Sergio Sánchez.

Premios Nueva Bauhaus

Durante su viaje oficial a la capital comunitaria, Barcala asistió también al 173º Pleno del Comité Europeo de las Regiones, donde coincidió con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero. La sesión abordó la convocatoria de los Premios a las Regiones y Ciudades Europeas Emprendedoras, que distinguen a los territorios con estrategias sobresalientes de apoyo a la innovación, las pymes y la competitividad.

“Es una iniciativa que pone en valor la visión estratégica para crear un entorno favorable a las empresas y que enlaza con proyectos municipales como Alicante Futura, el Summit celebrado los días 7 y 8 en el Parque Científico de la Universidad y la capitalidad europea de la innovación, de la que somos semifinalistas por segundo año consecutivo”, señaló Barcala.

El jueves, en su segunda jornada en Bruselas, el alcalde participará en la cumbre del Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía, iniciativa europea a la que se ha sumado el Ayuntamiento de Alicante y en la que los municipios se comprometen a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y a impulsar medidas de seguridad.

Después asistirá a la ceremonia de los Premios Nueva Bauhaus Europea 2026 (NEB Prizes), donde el parque inundable La Marjal, en la Playa de San Juan, es finalista en la categoría de Circularidad, Sostenibilidad e Innovación, junto a las candidaturas de Marsella, Viscri (Rumanía) y Zaragoza. Para apoyar esta candidatura, el Ayuntamiento y Aguas de Alicante organizaron una exposición urbana al aire libre sobre el parque y una jornada técnico-social en el Centro de Inteligencia del Agua.

“Una vez más, Alicante aspira a liderar la innovación y la sostenibilidad entre las ciudades europeas con esta candidatura a la Nueva Bauhaus, iniciativa de la Comisión Europea que busca unir arte, cultura, ciencia y tecnología para transformar las ciudades y los espacios urbanos, y que forma parte del Pacto Verde Europeo”, explicó Barcala. “Es un hito más para este sistema hidráulico de prevención de inundaciones convertido en ecosistema natural, que celebró su décimo aniversario en 2025 y que coloca a Alicante en primer plano internacional”, concluyó.