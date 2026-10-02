El presidente de la Generalitat decreta el "final del sanchismo" desde Alicante Gastronómica y exige elecciones inmediatas

El duro debate político que se vive en España se cuela en la inauguración de la feria Alicante Gastronómica este viernes. El presidente de la Generalitat Juanfran Pérez Llorca ha cargado con dureza contra el Ejecutivo central a cuenta de la votación de los decretos de vivienda en el Congreso de los Diputados.

A preguntas de los periodistas sobre la tramitación de dichas iniciativas parlamentarias, el jefe del Ejecutivo autonómico ha dado por amortizado el ciclo político estatal. "Estamos asistiendo al final del sanchismo en España", ha sostenido tajantemente.

Respecto a la cuestión del acceso a la vivienda, Pérez Llorca ha criticado el recurso a la vía legislativa de urgencia por parte del Gobierno central. "Un tema tan grave y tan importante como la vivienda no se puede resolver en un decreto de urgencia", ha advertido ante los medios.

En este sentido, ha afeado a la izquierda la falta de soluciones estructurales tras dos legislaturas en el poder. "Ocho años de gobierno de la izquierda en España, ha habido más que tiempo para que hubieran presentado su alternativa al problema de la vivienda y no lo han hecho. Hoy están a la desesperada y además con visos de que no se aprueben los decretos", ha denunciado.

Cuestionado explícitamente sobre la posibilidad de que se convoque un adelanto de las elecciones generales para el 29 de noviembre, el presidente ha afirmado que la legislatura se encuentra agotada.

"Solo queda ya una puerta de salida, que es convocar las elecciones y dar paso a un gobierno serio que de verdad atienda los problemas de todos los españoles y no estar centrados como está el Partido Socialista en España de resistir y aguantar a cualquier precio", ha enfatizado.

Pérez Llorca ha reiterado que el problema inmobiliario no se subsana con parches normativos. "Ni siquiera aprobar ese decreto es una salida porque el problema de la vivienda no se arregla con decretos de urgencia", ha remarcado.

En su lugar, ha abogado por fórmulas basadas en el diálogo con el sector y la rebaja de la presión fiscal. A su juicio, las políticas públicas en esta materia "se arreglan escuchando a los propietarios y adoptando medidas que garanticen que se construyan viviendas en este país y a la vez regulando los impuestos para que ningún español tenga que pagar tantos impuestos cada vez que adquiere una vivienda".

Por todo ello, ha insistido en la necesidad de llamar a las urnas de forma inminente. "Por lo tanto, solo le queda una salida a esta legislatura, que es convocar las elecciones", ha reiterado.

En clave autonómica, el presidente ha vinculado el escenario nacional con la actuación de la oposición parlamentaria en la Comunitat Valenciana. "Fíjense, yo creo que el PSOE representa lo que está pasando hoy en España respecto al Congreso de los Diputados y el problema de la vivienda se representa muy bien en la Comunitat Valenciana", ha argumentado.

Ha reprochado la actitud del grupo socialista tras el reciente debate institucional en las Corts Valencianes. "El PSOE de la Comunitat Valenciana no tiene proyecto alguno, no hicieron propuesta ninguna, solo difamar, solo insinuar siempre irregularidades, siempre pensando en dosieres, en las cloacas, en los informes... yo creo que el PSOE no es ya alternativa en la Comunitat Valenciana", ha manifestado.