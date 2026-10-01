Alicante afronta un nuevo asalto al título europeo de la innovación: ya es semifinalista

Alicante vuelve a estar entre las ciudades que aspiran a convertirse en Capital Europea de la Innovación. La Comisión Europea ha seleccionado a la capital alicantina como una de las seis semifinalistas de los premios iCapital 2027, una posición que alcanza por segundo año consecutivo y que le permite seguir compitiendo en la recta final por uno de los principales reconocimientos europeos en materia de innovación urbana.

La ciudad tendrá que defender su candidatura el próximo 19 de octubre ante el jurado designado por la Comisión Europea. Lo hará en una conferencia online en la que participará un equipo formado por diez representantes de Alicante. En esta última fase, la candidatura alicantina se medirá con Madrid, Valencia, Manchester, Montpellier y Tallin, capitales y grandes ciudades europeas con una importante trayectoria en innovación, tecnología y transformación urbana.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha valorado que la ciudad vuelva a situarse entre las finalistas del proceso y ha destacado el respaldo que supone alcanzar esta fase por segundo año consecutivo. “Nos mantenemos entre las ciudades punteras de la primera liga europea por la innovación”, ha señalado. Barcala ha admitido que la competencia será especialmente exigente, pero ha defendido que el hecho de ser semifinalistas “ya supone un reconocimiento importante” y demuestra que Alicante avanza en la dirección adecuada.

“Este reconocimiento que ya supone ser semifinalista es una prueba más de que estamos en el buen camino iniciado hace ocho años en el trabajo para desarrollar la industria tecnológica en nuestra ciudad”, ha afirmado el alcalde. A su juicio, la evolución de Alicante se explica por la continuidad de una estrategia que combina la innovación empresarial, la colaboración entre administraciones, la participación del sector privado y la aplicación de soluciones tecnológicas a problemas concretos de la ciudad.

El Ayuntamiento presentó el pasado 4 de agosto la candidatura a los premios iCapital, convocados por la Comisión Europea para elegir la Capital Europea de la Innovación 2027. En esta segunda participación consecutiva, Alicante ha optado por presentar una candidatura de alcance provincial y metropolitano, con el apoyo de la Diputación de Alicante, los municipios de la comarca de l’Alacantí, el eje funcional Alicante-Elche y las entidades que forman parte del ecosistema innovador de la provincia.

Los impulsores de la candidatura de Alicante a la de Capital Europea de la Innovación 2027. Ayuntamiento de Alicante

Ese respaldo comenzó a hacerse visible el pasado 15 de julio, cuando el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, junto a alcaldes y concejales de Innovación de distintos municipios de l’Alacantí y Elche, mostró públicamente su apoyo a la candidatura. La propuesta plantea una cooperación más estrecha entre empresas, instituciones, universidades, centros de conocimiento y administraciones públicas para consolidar una red de innovación conectada y con capacidad para atraer nuevas inversiones y compañías de alto valor añadido.

La Generalitat Valenciana también ha expresado su apoyo mediante una carta remitida por la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marian Cano. Para Alicante, esta suma de respaldos refuerza la idea de que la innovación ya no se entiende únicamente como una política municipal, sino como una estrategia compartida por el conjunto del territorio.

La candidatura parte de una idea central: la innovación tiene más impacto cuando puede trasladarse a otros lugares y mejorar la vida de las personas. Como ejemplo, Alicante señala la plataforma de inteligencia artificial para la Administración pública desarrollada en la ciudad, que ya se utiliza en distintas ciudades españolas y en administraciones de otros países, entre ellos México.

Este modelo, denominado AL21, fue desarrollado con fondos europeos y se está transfiriendo de forma gratuita a un número creciente de administraciones, tanto en España como en otros países. La herramienta incorpora cláusulas de reciprocidad para que las mejoras introducidas por cada institución puedan ponerse a disposición del conjunto de la comunidad. La propuesta busca demostrar que una ciudad de tamaño medio puede generar soluciones tecnológicas con capacidad de expansión internacional.

La candidatura también pone el foco en la ampliación del ecosistema innovador hacia nuevos sectores. Alicante trabaja para incorporar actividades relacionadas con la industria aeroespacial, la defensa y las tecnologías duales, además de reforzar ámbitos como la propiedad intelectual, el sector audiovisual y el hospitality. El objetivo es diversificar la economía local, atraer talento y generar proyectos que tengan un efecto visible sobre el empleo, la actividad empresarial y la calidad de vida.

En la preparación de la candidatura ha participado Impulsalicante, la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social del Ayuntamiento. A través de su estrategia Alicante Futura, y en coordinación con las áreas municipales de Innovación y Coordinación de Proyectos, la agencia ha elaborado la memoria presentada ante la Comisión Europea.

El documento describe Alicante como un laboratorio urbano en el que las soluciones pueden probarse directamente en entornos reales. El ciclo del agua, el puerto, las áreas industriales, las infraestructuras culturales y el propio Ayuntamiento funcionan como espacios de experimentación en los que las nuevas tecnologías se validan antes de integrarse en la ciudad. Esta forma de trabajar pretende conectar la innovación con necesidades concretas y evitar que los proyectos se queden únicamente en pruebas piloto o declaraciones de intenciones.

La ciudad cuenta además con una estructura de gobernanza que reúne a distintos actores del ecosistema innovador. En ella participan, entre otros, el Parque Científico de la Universidad de Alicante, Aguas de Alicante, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, ELLIS Alicante, la Autoridad Portuaria y otras instituciones territoriales. El Ayuntamiento asegura que esta coordinación se acompaña de un seguimiento permanente de indicadores para comprobar los resultados de las iniciativas.

Entre los proyectos destacados figura también el parque La Marjal, una infraestructura verde concebida como solución natural frente al riesgo de inundaciones y que fue finalista de los Premios New European Bauhaus 2026 de la Comisión Europea. A este proyecto se suma el programa piloto de biorremediación con microalgas desarrollado en el puerto de Alicante, una iniciativa que la propia Comisión Europea ha incluido como caso de éxito europeo.

La estrategia Alicante Futura se integra, además, con otras iniciativas municipales como ALIA-Alicante Investment Agency. En conjunto, estas políticas buscan mejorar la conexión entre empresas, atraer inversión, facilitar el crecimiento de proyectos innovadores y crear nuevos espacios de experimentación y cooperación. El Ayuntamiento sitúa el alcance de esta estrategia en un área funcional de alrededor de un millón de habitantes, formada por Alicante, Elche y otros municipios del entorno.

Barcala defiende que este modelo puede ser especialmente útil para otras ciudades europeas de tamaño medio. La aspiración de Alicante es convertirse en una referencia mediterránea en transformación urbana basada en la innovación, con un enfoque inclusivo y sostenible. La propuesta pretende demostrar que la tecnología, la gestión pública y la participación ciudadana pueden avanzar juntas para impulsar la diversificación económica y mejorar los servicios públicos.

La provincia de Alicante es la cuarta de España por número de habitantes y cuenta, según el Ayuntamiento, con un importante potencial de desarrollo económico. En este contexto, la candidatura también incorpora proyectos impulsados con financiación europea y estrategias promovidas por la Generalitat Valenciana, como el Área 42, orientada a la formación y al desarrollo innovador. El alcalde ha agradecido expresamente el apoyo del presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, y de la consellera Marian Cano.

Los premios European Capital of Innovation Awards reconocen a ciudades de más de 250.000 habitantes que promueven la innovación en distintos ámbitos, implican a agentes públicos y privados, respaldan el emprendimiento y ponen en marcha políticas capaces de servir de referencia para otras ciudades europeas. El concurso está abierto a ciudades de los Estados miembros de la Unión Europea y de los países asociados al programa Horizonte Europa.

El próximo 19 de octubre, Alicante tendrá la oportunidad de explicar ante el jurado cómo ha evolucionado su ecosistema innovador, qué resultados ha obtenido y de qué manera pretende seguir creciendo junto al resto de municipios y entidades de la provincia. Después de repetir como semifinalista, la ciudad afronta ahora el reto de convencer a Europa de que su modelo de innovación urbana puede competir con el de las grandes capitales del continente.