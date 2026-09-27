La policía detiene en Alicante a un hombre de Francia sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención

La Policía Nacional ha detenido en la ciudad de Alicante a un varón, de 38 años, sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega dictada por las autoridades francesas por delitos contra el patrimonio y contra las personas cometidos en 2025, según ha informado la Comisaría Provincial en un comunicado.

Así, ha detallado que el país reclamante dictó una Orden Europea de Detención que fue puesta en conocimiento de la Policía Nacional de Alicante a través del Grupo de Fugitivos Internacionales de la Comisaría General de Policía Judicial tras tener sospechas de que el reclamado podría estar residiendo en la capital alicantina.

Tras la información recibida, los investigadores iniciaron las pesquisas de localización del fugitivo y averiguaron que se encontraba en esta localidad. Tras establecer un dispositivo policial, el hombre fue localizado y detenido.

Los hechos por los que se emitió esa orden de detención y entrega contra él fueron cometidos en el año 2025, en la comuna francesa de Cublize. Allí, el fugitivo irrumpió en el domicilio de su expareja donde presuntamente causó diversos daños en el interior de la vivienda, ha detallado la misma fuente.

Igualmente, ha comentado que ante esta situación, la víctima alertó rápidamente a los agentes y consiguió refugiarse en el domicilio de un vecino. La víctima relató que el reclamado habría amenazado tanto a ella como a su actual pareja utilizando un cuchillo.

Por estos hechos el detenido podría enfrentarse a una pena máxima de un año de prisión en Francia. Este varón ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano judicial encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.

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