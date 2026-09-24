Es oficial: Alicante hace una nueva rebaja del IBI que afecta a 360.000 viviendas y locales

Alicante sigue recortando el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). El Pleno aprueba una nueva bajada del 1,20 % que afectará a 336.000 viviendas y locales de la ciudad.

La rebaja del IBI se produce por segundo año consecutivo tras una rebaja del 5 % en 2019 y ha sido posible tras aprobar el tercer expediente de modificación de créditos del Presupuesto Municipal de 2026 por 11.190.747 euros.

La bajada del IBI, acordada por PP y Vox, ha salido adelante con el voto en contra de la izquierda (PSOE, Compromís y EU-Podemos).

La concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, ha defendido esta rebaja para "ayudar a los alicantinos a hacer frente al infierno fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez que ha realizado 94 subidas de impuestos y cotizaciones desde que llegó a la Moncloa".

"El dinero de los alicantinos debe estar en el bolsillo de los alicantinos. Y esto es así y esta baja fiscalidad es así, le duela a quien le duela", ha concluido la edil.

Del mismo modo, el Pleno ha aprobado la tercera modificación de créditos y la inadmisión de la reclamación presentada por el sindicato SEP. De esta forma se podrá llevar a cabo la reurbanización de la Plaza de América (glorieta Pintor González Santana) por 846.523 euros, atendiendo una reivindicación ampliamente demandada por los vecinos.

También se acometerá la adquisición de cuatro vehículos para el área de Infraestructuras por 200.000 euros y subvenciones por 100.000 euros para el tejido comercial y hostelero de la ciudad, además de 18.000 euros para equipamientos culturales, 50.000 euros para reposiciones en el Centro de Acogida y Urgencias Sociales (Caus) y 6.000 euros para la concejalía de Mayores, entre otras, además del pago de operaciones pendientes de asignación para el pago de servicios prestados por empresas.

El expediente ha sido aprobado con los votos a favor del PP y la abstención del resto de grupos municipales.

Ordenanza de Mercados

El Pleno ha sacado adelante la aprobación inicial de la Ordenanza de Mercados con los votos de PP y Vox -tras el pacto alcanzado entre ambas formaciones-, la abstención del PSOE y el rechazo de Compromís y EU-Podemos.

La nueva normativa, tras una década de la anterior, consigue fortalecer la gestión de los mercados de Alicante con aspectos novedosos de organización y funcionamiento, y promueve un equilibrio en su actividad comercial tradicional de abastecimiento.

La normativa municipal consta de 120 artículos de los que se modifican 69, ordena funcionalmente los puestos, asegura la preservación de su carácter público, la seguridad, la movilidad y accesibilidad, la limpieza y el correcto uso de los espacios comunes.

La concejala de Mercados, Lidia López, ha destacado que esta "ordenanza refuerza nuestros mercados como espacios de referencia comercial y los moderniza garantizando un equilibrio entre la actividad comercial tradicional de abastecimiento y las nuevas modalidades de productos alimentarios, actividades de restauración y servicios complementarios en nuestra ciudad".

Cada Mercado Municipal podrá disponer de un Reglamento de Régimen Interior en el que se recojan sus condiciones internas de funcionamiento de acuerdo con sus singularidades y características específicas, de la mano de las asociaciones de comerciantes y de usuarios.