"Baila donde estés, Miguel": Alicante despide entre lágrimas al joven muerto mientras la defensa pide "calma"

Una de las personas que se ha acercado a la ceremonia de despedida este jueves. M. H.

El dolor, el recuerdo y la exigencia de justicia se han adueñado este jueves de la Plaza del Ayuntamiento de Alicante. Unas trescientas personas, según estimaciones de la Policía Local, se han congregado en una emotiva ceremonia de despedida a Miguel, el joven de 27 años fallecido tras sufrir una agresión el pasado 14 de agosto en la Playa de San Juan.

Durante el homenaje, Adela Fas ha tomado la palabra para dedicar un discurso cargado de sensibilidad que ha conmovido a los asistentes. "Miguel era [especial] y por eso duele tanto que estemos aquí", ha expresado, recordando con cariño su esencia y detalles cotidianos como "su camisa impecable, sus zapatitos, su bolso".

Fas ha aprovechado el acto para lanzar una reivindicación de dignidad colectiva. "Me veo obligada a levantar la voz", ha manifestado de manera tajante, asegurando que "nos merecemos una sociedad en la que nadie tenga que esconderse, callarse o mirar a quién amar, cómo vestir o bailar o simplemente ser".

"Allí donde estés, baila, Miguel, baila donde estés, que nosotros te recordaremos", ha concluido Adela entre lágrimas, prometiendo mantener viva su memoria "cada vez que baile flamenco con libertad".

En el plano social, el presidente de la plataforma Diversitat, Juan David Santiago, ha hecho este jueves una llamada de atención urgente sobre la difusión en redes sociales de fotos que señalan a presuntos sospechosos.

"Esto hay que ponerle freno porque, si no, estamos defendiendo absolutamente todo lo contrario de lo que pretendemos conseguir, que es justicia", ha advertido Santiago. En este sentido, ha recordado que "en un estado de derecho nadie puede señalar ni culpabilizar sin pruebas absolutamente a nadie".

A pesar de pedir respeto por los tiempos de la instrucción, Santiago ha valorado de forma muy positiva el último movimiento del Ministerio Público. "El hecho de que la fiscalía especializada en delitos de odio asuma el caso es una buena noticia", ha destacado, añadiendo que desde la asociación lo celebran para asegurar que el proceso se realice "con todas las garantías posibles" para la víctima.

No obstante, la prudencia asociativa convive con el duelo. "Estamos en un momento de investigación y diligencia que tenemos que respetar. Pero esto no quita que nos duela la muerte de un joven de 27 años y que seamos los primeros en querer saber cuáles han sido los motivos de esta terrible muerte", ha sentenciado Santiago.

José Manuel Yepes, el abogado penalista que defiende al joven investigado por un presunto delito de homicidio, critica determinadas publicaciones que se están compartiendo en X. "Es terrible, se está hablando sin conocimiento de nada", ha lamentado el letrado a EL ESPAÑOL. Yepes ha apelado directamente a la opinión pública exigiendo serenidad en el proceso: "Queremos que haya calma".

El representante legal ha querido matizar que su crítica no se dirige a las movilizaciones ciudadanas, sino a la tergiversación de los hechos. "No criticamos la libertad de expresión, otra cosa son los bulos y mentiras que se están diciendo porque se está hablando del procedimiento como si se conociera", ha precisado.

Para la defensa, las teorías sobre cómo se desencadenó la pelea carecen de base probatoria en este punto de la instrucción. "No se sabe cómo se inicia el forcejeo, es una imaginación de lo que ha pasado", ha zanjado Yepes.

La defensa recuerda que el investigado, que actualmente se encuentra en libertad provisional, se entregó voluntariamente el mismo día de los hechos. La defensa ya reveló en un comunicado emitido a principios de semana que su cliente pertenece al colectivo LGTBI y que "ha sufrido desde su infancia y juventud rechazo y bullying precisamente por su orientación sexual".

Ese contexto, prosigue, consideran que es "difícilmente compatible con la motivación homófoba que se pretende atribuir a lo sucedido". Un punto que se tendrá que dirimir en el juzgado porque según fuentes consultadas por este diario eso no impediría que se siguiera considerando el agravante de delito de odio.