Los vecinos de Tabarca dan un paso histórico para gestionar la isla de solo 60 habitantes: "No buscamos la independencia"

Una de las calles del casco antiguo de Tabarca A.R.

Llegar a Tabarca desde Alicante no siempre resulta sencillo. Hay pocas conexiones, el trayecto puede alargarse y, una vez en la isla, la experiencia cambia radicalmente en temporada alta: miles de visitantes, contenedores llenos, máquinas de limpieza que avanzan entre los turistas y apenas sombras para protegerse del sol.

Desde Santa Pola, donde las conexiones son más frecuentes, el acceso tampoco garantiza una llegada rápida, ya que el trayecto en tabarquera, el transporte oficial, se prolonga durante unos 50 minutos si paran a ver el fondo marino. Al desembarcar, la isla recibe a los visitantes con una elevada afluencia y unos servicios que, en determinados momentos, parecen desbordados.

La salida tampoco resulta sencilla. Las colas se forman bajo el sol a la espera de que el barco tenga espacio suficiente para regresar a tierra, mientras quienes quieren embarcarse se cruzan con los pasajeros que acaban de llegar.

En una isla de apenas 30 hectáreas y con alrededor de 60 vecinos permanentes, la convivencia entre residentes, turistas y servicios públicos se convierte así en uno de los grandes retos de Tabarca.

En este contexto, la asociación de vecinos Isla Plana da un paso que considera "histórico", y es que inicia formalmente el camino para que Tabarca se convierta en una entidad local menor (EATIM).

La propuesta se aprueba por unanimidad en la última reunión anual de la asociación, que también acuerda contratar a un bufete de abogados para preparar y tramitar la documentación necesaria.

Llegada de mercancías a la isla. A.R.

La iniciativa se apoya en la Ley 8/2010 de Régimen Local de la Comunitat Valenciana y persigue dotar a la isla de capacidad para gestionar determinadas competencias sin dejar de pertenecer al municipio de Alicante.

El Ayuntamiento de Alicante explica que "por ahora no hay ninguna solicitud formal" sobre el tema. También aclaran desde el consistorio: "Lo que debe quedar claro es que esta medida no supone en ningún momento ni independizarse, ni asumir la gestión de servicios básicos, ni la gestión por separado de partidas presupuestarias".

La presidenta de la asociación, Carmen Martí Fernández, insiste en que no se trata de independizarse, sino de buscar una fórmula administrativa que permita responder a las necesidades específicas de un territorio separado físicamente de la ciudad.

"No buscamos independizarnos"

"No es independencia. Nosotros queremos seguir perteneciendo a Alicante, pero gestionarnos como entidad local menor", explica Martí en conversación con EL ESPAÑOL de Alicante.

La asociación sostiene que la singularidad de Tabarca justifica un modelo de gestión diferenciado. La isla combina su condición insular con su carácter de conjunto histórico, su reserva marina, la actividad turística, la distancia del continente, unos servicios más costosos y unas limitaciones medioambientales que condicionan cualquier actuación.

El objetivo pasa, según los vecinos, por asumir una mayor capacidad de decisión sobre cuestiones que afectan directamente al día a día. "Nosotros entendemos que vamos a hacer lo mejor gestionando nosotros la basura, por ejemplo. Si tú te das una vuelta por la isla, hay mucha dejadez en los servicios", señala la presidenta.

Estado del Museo Nueva Tabarca A.R.

La asociación ya ha contratado a un despacho jurídico profesional que trabaja en la elaboración de la documentación técnica preceptiva. Una vez finalizado el informe, los vecinos prevén presentar la solicitud ante la Generalitat siguiendo el procedimiento establecido.

El transporte, el gran problema

Si hay una cuestión que concentra buena parte del malestar vecinal es el transporte marítimo. Tabarca solo puede conectarse con tierra firme por barco y, según Martí, las actuales condiciones dificultan especialmente la vida de quienes residen en la isla durante todo el año.

Las Cortes Valencianas acuerdan en 2018 establecer una línea de transporte público regular, pero el proyecto queda desierto después de dos licitaciones. Ocho años después, la asociación considera que la solución continúa sin llegar.

"Llevamos ocho años esperando que lo solucionen. Para mí es humillante que tengas que ir detrás de una administración que se supone que trabaja para el contribuyente y que nosotros dependamos de empresas privadas", afirma Martí.

El puerto de Tabarca a las 13 horas de este miércoles A.R.

La presidenta considera insuficiente el actual sistema de conexiones y reclama tres frecuencias diarias durante todo el año que permitan salir y regresar de la isla por la mañana, al mediodía y por la tarde.

"¿Cómo vas a vivir aquí? Llegas a tierra a las diez y media o las once, ¿dónde vas a trabajar?", sostiene.

La asociación vincula además la falta de un transporte público regular con el encarecimiento de la vida en la isla. Los productos deben trasladarse por vía marítima y los costes de carga y descarga terminan repercutiendo en los precios, según denuncian los vecinos.

Según explican los vecinos, Tabarca es actualmente el único puerto español que carece de una estación marítima desde la que gestionar de forma adecuada horarios, precios y frecuencias.

Tabarca en verano

El problema del transporte termina afectando también a la gestión de los residuos y la limpieza. La isla pasa de tener apenas unas decenas de residentes durante buena parte del año a recibir miles de visitantes en temporada alta.

Martí explica que los trabajadores municipales encargados de la limpieza utilizan los mismos barcos que los turistas, por lo que llegan cuando la actividad turística ya está en marcha.

La presidenta también pone el foco en el ecoparque. "Si entras dentro del ecoparque te da algo porque hay unos charcos verdes pestilentes y montañas de desperdicios, la imagen que se da al turista cuando llega es de suciedad", denuncia.

La playa de Tabarca este martes por la mañana A.R.

A esto suma otros problemas de mantenimiento, como la falta de baños públicos suficientes o la ausencia de sombras en determinadas zonas.

La falta de medios llega, según Martí, a situaciones especialmente delicadas. La presidenta recuerda el entierro de un vecino celebrado el día anterior a la entrevista, en el que los residentes tienen que desplazarse caminando detrás de un vehículo de carga privado hasta el cementerio.

"Tuvimos que ir caminando todos detrás hasta el cementerio con el camioncito de un vecino porque no hay transporte adecuado", relata.

Preocupación por el patrimonio

La reivindicación vecinal no se limita a los servicios. La asociación considera que la situación administrativa actual tampoco permite responder adecuadamente a la singularidad patrimonial y ambiental de Tabarca.

Durante el recorrido por el núcleo histórico, Martí señala edificios y espacios que, a su juicio, evidencian la falta de mantenimiento. Entre ellos se encuentra el museo local, cerrado por riesgo de ruina, y un almacén municipal que permanece apuntalado desde hace años.

Tabarca es la única isla habitada de la Comunitat Valenciana y pertenece administrativamente a Alicante. Su casco histórico, sus valores ambientales y la declaración de reserva marina convierten a este pequeño territorio en un espacio con unas necesidades muy diferentes a las de cualquier otro barrio de la ciudad.

Opiniones diversas en Tabarca

La reivindicación de la asociación tampoco cuenta con el respaldo de todos los vecinos. Durante un recorrido por la isla, Ramón, propietario del Bar Sharky Rafaela, se muestra contrario a la iniciativa.

"No estoy de acuerdo con la asociación de vecinos. Tabarca siempre ha sido un barrio de Alicante y debe seguir siéndolo", afirma.

Ramón sí considera que existen cuestiones que necesitan mejorar. Entre ellas menciona el estado de las losas de piedra del suelo, la falta de duchas en la zona de salida antes de coger la tabarquera y la ausencia de sombras.

Ramón, hostelero y vecino de Tabarca. A.R.

"Este año han quitado los toldos", lamenta.

Otro vecino, propietario de una tienda en la isla, prefiere no posicionarse sobre la propuesta. "Yo prefiero no dar mi opinión", explica.

En cambio, una pareja de vecinos consultada durante el recorrido sí respalda la iniciativa, aunque prefiere mantener su identidad en el anonimato. "Estamos de acuerdo con la asociación, tiene que ser entidad local independiente, porque aquí hacen falta muchas cosas", aseguran.

La respuesta del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Alicante recuerda que la posibilidad de constituir Tabarca como entidad local menor está contemplada en la legislación de régimen local, pero precisa que "todavía no existe una solicitud formal" y oficial presentada ante el consistorio.

Desde el equipo de Gobierno municipal señalan que corresponde al Pleno adoptar la decisión y aseguran que, si la propuesta se presenta "en su debida forma", será estudiada por el Ayuntamiento, que es la administración competente para resolverla.

El consistorio también quiere dejar claro que una eventual entidad local menor no supondría una independencia de Tabarca. "Esta medida no supone en ningún momento ni independizarse, ni asumir la gestión de servicios básicos, ni la gestión por separado de partidas presupuestarias", señala el Gobierno municipal.

Los bomberos de Alicante pasean por la isla. A.R.

El Ayuntamiento también responde a una de las principales reivindicaciones de los vecinos: el transporte marítimo. El equipo de Gobierno municipal aclara que la regulación de este servicio no es competencia del consistorio, sino de la Generalitat Valenciana.

"La regulación del transporte marítimo no es una competencia municipal, sino de la comunidad autónoma", señala.

El Ayuntamiento explica que el flujo de embarcaciones, los horarios y la cantidad de barcos y, por tanto, de turistas que llegan a Tabarca, están regulados por la Conselleria de Transportes. "En este momento se está estudiando la fórmula para regularlo", apunta el Gobierno municipal.

Uno de los pocos espacios con sombra de toda la isla. A.R.

Respecto a las críticas sobre el estado del patrimonio de la isla, el Ayuntamiento rechaza de forma tajante que exista una falta de mantenimiento. "Es completamente falso", sostiene el equipo de Gobierno, que recuerda que durante la última década se han llevado a cabo "numerosos proyectos de rehabilitación de las murallas y espacios públicos de la isla".

Según el consistorio, estas actuaciones se han desarrollado a través de la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana, por lo que considera que la denuncia vecinal sobre una supuesta falta de mantenimiento del patrimonio "no tiene fundamento real".

El Ayuntamiento también pone el foco en el incremento de visitantes durante los meses de verano.

Frente a las críticas sobre la presión que soporta la isla, asegura que durante la temporada estival se refuerzan los servicios municipales de limpieza, seguridad y prevención con el objetivo de responder al aumento de la afluencia turística y "atender las necesidades de la mejor manera posible".