Confirmado: el proceso de matriculación en las actividades deportivas de la ciudad de Alicante 2026-27 arranca este lunes

Una de las piscinas municipales de la ciudad de Alicante. Ayuntamiento de Alicante

La ciudad de Alicante ya se prepara para el inicio del nuevo curso deportivo municipal. El próximo lunes 17 de agosto se abre oficialmente el periodo de matriculación para la temporada 2026-27.

Este proceso se realizará íntegramente en línea a través de la página web oficial del Ayuntamiento de Alicante. El objetivo principal de este programa es fomentar el "deporte para todos", según ha destacado el concejal de Deportes, Manuel Villar.

Una de las fechas más importantes que los ciudadanos deben marcar en sus calendarios es el lunes 21 de septiembre, día en el que se celebrará el sorteo de las plazas ofertadas.

Una vez realizado el sorteo, los seleccionados dispondrán de un plazo de tres días para efectuar el pago de la matrícula y asegurar su puesto en la actividad elegida.

Es importante señalar que no existe una lista de espera. Por ello, las vacantes que queden libres se podrán cubrir a partir del martes 29 de septiembre para el público general, también vía web.

En el caso específico de los menores de edad, el plazo para optar a las plazas vacantes comenzará un poco más tarde, concretamente el 1 de octubre.

La oferta de actividades acuáticas es especialmente amplia y está segmentada por grupos de edad bien definidos. Se ofrecen cursos desde los 12 a 36 meses, pasando por preescolar (3 a 5 años), infantil (6 a 9), cadete (10 a 12) y juvenil (13 a 15 años).

Para los mayores de 16 años, la oferta acuática incluye diversas modalidades de aquagym, como las versiones extrem, suave, o clases en piscinas de diferente profundidad.

En cuanto a la natación pura, el programa contempla niveles de iniciación, perfeccionamiento y experto. Además, existen turnos específicos para embarazadas, personas mayores y actividades acuáticas adaptadas.

Pádel, pilates, yoga y más

Fuera del agua, las actividades en sala y aire libre están orientadas a mayores de 16 años. Los usuarios podrán inscribirse en disciplinas como pádel de iniciación, pilates, yoga, ritmos y marcha nórdica.

También se ofrecen entrenamientos específicos de tipo funcional y exprés, diseñados para adaptarse a las necesidades físicas y de tiempo de los ciudadanos.

Para las personas de 63 años en adelante, el Ayuntamiento ha diseñado el programa específico denominado Mayores en activo.

El consistorio destaca que se trata de un ambicioso plan deportivo con el que busca que toda la población pueda acceder a los beneficios de la actividad física. Se enfoca especialmente en el mantenimiento de la salud y la mejora de la calidad de vida de los alicantinos.