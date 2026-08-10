Lo confirman las autoridades: "Queda prohibido mirar al sol y acceder a zonas acotadas o restringidas en el eclipse"

Una puesta de sol en el Castillo de Santa Bárbara de Alicante. Ayuntamiento de Alicante

Alicante se prepara para vivir este miércoles, 12 de agosto, el que ya ha sido bautizado como el eclipse de sol más impresionante de la década. Con un oscurecimiento que rozará la totalidad (99,14%), la expectación en la ciudad es máxima.

Sin embargo, para que el espectáculo astronómico no acabe en un susto, el Ayuntamiento de Alicante ha desplegado un macrodispositivo de seguridad y ha lanzado una serie de advertencias muy claras a la ciudadanía.

Las autoridades han sido tajantes al respecto de las imprudencias. Desde la Concejalía de Seguridad insisten en que queda terminantemente prohibido acceder a zonas acotadas o restringidas, especialmente en áreas con desniveles pronunciados, así como mirar directamente al sol sin la protección homologada específica.

Las gafas de sol convencionales no sirven de nada frente a este fenómeno y su uso directo puede provocar lesiones oculares graves y permanentes.

Para controlar que todo transcurra sin incidentes, la ciudad estará blindada por más de 154 efectivos entre policías locales, bomberos del SPEIS y voluntarios de Protección Civil, a los que se sumarán los 58 socorristas de las playas alicantinas.

Máxima vigilancia

Sabiendo que todos buscaremos las mejores vistas, el operativo prestará especial atención a los puntos más elevados y emblemáticos de la ciudad. Los castillos de Santa Bárbara (Monte Benacantil) y San Fernando (Monte Tossal), la Serra Grossa y la Isla de Tabarca contarán con un refuerzo especial.

De hecho, solo para controlar el acceso al Benacantil y la Serra Grossa, se destinarán 13 agentes extraordinarios.

Todo el operativo estará apoyado desde el aire por drones de vigilancia y, en el mar, por embarcaciones de rescate de bomberos y Protección Civil que patrullarán las playas y la zona de Tabarca.

Julio Calero, concejal de Seguridad, ha apelado al sentido común: “Recomendamos acudir con tiempo a los lugares de observación y buscar, a ser posible, puntos cercanos a los domicilios. Hay que evitar ponerse en riesgo intentando alcanzar espacios poco accesibles y, por supuesto, no fumar en zonas con arbolado”.

Horario extendido en las playas

Dado que los arenales serán, sin duda, uno de los lugares favoritos para presenciar cómo la luna oculta al sol, el servicio de socorrismo en las zonas de baño prolongará su horario ininterrumpidamente hasta las 22:00 horas.

La cronología del eclipse

Según los datos facilitados por el Patronato Municipal de Turismo Alicante City&Beach, el fenómeno tendrá una duración aproximada de una hora y 45 minutos:

- 19:40 horas: Comienza el eclipse.

- 20:35 horas: Fase de máxima ocultación (el momento cumbre, con un 99,14% del sol tapado).

- 21:25 horas: Fin del fenómeno.

Las 4 reglas de oro

1. Protección ocular sí o sí: Usa exclusivamente gafas con certificación ISO 12312.2 o filtros solares homologados para cámaras y telescopios.

2. Respeta las cintas y controles: Ni te acerques a bordes peligrosos ni te saltes los controles de acceso en la montaña.

3. Cuidado donde pisas: Al disminuir drásticamente la luz natural en pleno atardecer, extrema la precaución en los senderos para evitar caídas.

4. Huye de las aglomeraciones: Repártete por los amplios espacios naturales y paseos que ofrece Alicante y obedece siempre las indicaciones de los agentes.