El déficit de policías deja 2.000 llamadas sin atender este año en Alicante: "Tardamos hasta 1 hora por vados y 3 por caídas"

Los vehículos de la Policía Local en los accesos a la plaza de Luceros por una mascletà en Hogueras. M. H.

En 2025 se registraron más de 5.000 llamadas sin atender, entre ellas avisos por violencia de género, crímenes contra menores o accidentes, en Alicante por falta de efectivos en la Policía Local. Y este 2026 parece seguir la misma estela, con más de 2.000 avisos sin respuesta a mitad de año.

La saturación denunciada en el servicio municipal lleva años mermando la capacidad de acción de sus agentes. Desbordados por la alta demanda de alertas, sobre todo en verano, llegan tarde y mal a muchas incidencias y, en millares de casos, ni siquiera llegan a aparecer en el lugar de los hechos.

Los sindicatos y la oposición vienen alertando de que la mala organización de la plantilla, sumada a la necesidad de reforzarla con cientos de funcionarios, deriva en una atención deficiente para los alicantinos en situaciones que van desde incidentes menores, como ocupaciones de vado o exceso de ruido, hasta otras de gravedad, como incendios, agresiones, robos o caídas de personas mayores que esperan una ayuda que, en ocasiones, nunca llega.

A 1 de julio, el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) ya contabilizaba más de 2.000 llamadas sin atender en las calles, lo que supondría 11 al día, 77 a la semana y 330 al mes de media.

Su portavoz en la Policía Local de Alicante, Roberto Selma, advierte de que sistemáticamente "se llega tarde a los servicios", algo que considera "inconcebible".

"Para un vado o una doble fila vamos una hora y media tarde", lamenta.

"Hemos llegado a tener dos y tres horas a ancianos caídos en las habitaciones. Nosotros no podemos llegar después de que el SAMU asista a una parada, porque para esos dos o tres minutos en los que podemos darle la vida haciendo la RCP ya no servimos. Si llego después del SAMU, ¿para qué vale la Policía Local?", lamenta.

Esta falta de medios hace que las patrullas acudan con minutos de retraso a su cometido, que, en casos de emergencias sanitarias o incendios, pueden significar la diferencia entre la vida o muerte.

"Nos ha pasado llegar después de los bomberos a incendios. Si vamos tarde, ya no valemos para nada; nosotros tenemos que llegar antes para cortar la calle, preparar la parada del camión, abrir las puertas, empezar el desalojo e indicar dónde está el fuego a los bomberos", explica.

"Yo soy operativo y cuando he llegado después de los bomberos me han dicho: '¿Qué hacéis aquí ahora? Ya no valéis para nada'", comenta.

Rafa Mas, portavoz de Compromís en Alicante y principal ariete contra el consistorio por su gestión del cuerpo, denunció en el Pleno del Ayuntamiento del pasado jueves la supuesta ineficiencia del servicio y acusó al Gobierno de Luis Barcala de desviar 2 millones de euros del "capítulo uno" (destinado a gastos de personal) para pagar "pufos, multas y sentencias".

Así, Mas afirma a este diario que la falta de los 200 agentes de Policía necesarios para hacer frente a las demandas de una ciudad como Alicante provoca que "se incumplan las ordenanzas, que los barrios estén temblando por la falta de policías, que nos coma la especulación y que personas mayores que se han caído se queden horas esperando en el suelo".

Frente a estas críticas y a los datos aportados por los policías y la oposición, el concejal de Seguridad, Julio Calero, se defendió en el Pleno asegurando que el despliegue policial es adecuado y que existe una coordinación eficiente con las fuerzas nacionales para proteger al ciudadano.