Compromís denuncia la falta de refugios climáticos en Alicante: "La ciudad obliga a gastar al que quiere refugiarse del calor"

¿A dónde van los alicantinos para refugiarse del calor? Esta es la pregunta que se ha hecho el portavoz de Compromís en Alicante, Rafa Más.

Ante la existencia de un solo refugio climático en toda la ciudad gracias a Aguas de Alicante y su espacio en los Pozos de Garrigós, Compromís denuncia la escasez de estos lugares en Alicante y ha reclamado una respuesta municipal “urgente” ante unas temperaturas cada vez más altas y una sensación térmica agravada por la humedad.

En una conversación con EL ESPAÑOL, Más ha advertido de que “la ciudad obliga a gastar al que quiere refugiarse del calor”, al considerar que hoy no existen alternativas suficientes para que la población pueda resguardarse sin tener que consumir en un restaurante o en un bar de la ciudad.

Más sostiene que Alicante necesita una red real de refugios climáticos repartidos por barrios, accesibles para cualquier vecino y no solo para quien pueda pagar una consumición en un bar.

En su opinión, la solución pasa por abrir bibliotecas, centros de mayores o centros comunitarios durante las horas centrales del día, así como alcanzar convenios con entidades privadas, desde bancos hasta centros deportivos, culturales o de estudios, siguiendo modelos ya implantados en otras ciudades europeas y españolas.

"Tomemos el ejemplo de ciudades como Barcelona o Murcia, donde la colaboración público-privada permite la existencia de centenares de refugios climáticos por toda la ciudad", propone.

Refugios en cada barrio

Desde Compromís insisten en que la prioridad debe ser garantizar espacios de descanso y alivio térmico en todos los distritos, especialmente en aquellos donde faltan equipamientos públicos.

Más denuncia que, a día de hoy, un alicantino que pasa calor en su casa “no tiene ninguna opción” gratuita y accesible para refugiarse, mientras que en otros lugares la respuesta institucional "sí ha ido más allá de la mera comunicación en redes sociales".

La formación propone además una planificación que permita mapear de forma clara todos los recursos climáticos de la ciudad, incluyendo espacios públicos y privados con capacidad para abrirse en episodios de calor extremo. También reclaman campañas de información más efectivas, con anuncios por radio, avisos en los barrios y atención específica a personas vulnerables ante golpes de calor.

Más arbolado y renaturalización

Junto a los refugios climáticos, Compromís plantea una batería de medidas de adaptación urbana. Entre ellas, la renaturalización de solares vacíos o abandonados mediante convenios con sus propietarios para transformarlos en jardines urbanos, el aumento del arbolado, la creación de corredores verdes y la instalación de juegos de agua en parques.

Mas también ha puesto el foco en el deterioro del espacio público y en elementos que, a su juicio, agravan la sensación de calor, como las fuentes de agua estropeadas. Según denuncia, gran parte de ellas no funciona. "Esas fuentes nos han costado dinero a todos los alicantinos y la mayoría son inutilizables", denuncia.

Una oficina del clima

Otra de las propuestas pasa por crear una oficina municipal del clima que centralice y facilite el acceso a ayudas para la rehabilitación y adaptación de viviendas. Compromís considera que existen fondos europeos, estatales y autonómicos, pero que "la burocracia impide que muchas comunidades de vecinos y particulares puedan solicitarlos":

Más critica que esas subvenciones hayan acabado beneficiando sobre todo a grandes comunidades o a empresas con más capacidad de gestión, mientras que la mayoría de vecinos se queda fuera por falta de tiempo, recursos o acompañamiento administrativo. La propuesta busca, precisamente, que el Ayuntamiento asuma un papel activo en la tramitación y asesoramiento.

Un anillo verde para la ciudad

Más allá de la adaptación inmediata, Compromís también quiere plantear una transformación de fondo del modelo urbano. La formación defiende la creación de un "anillo verde" protector en torno a Alicante, basado en la protección de espacios naturales como las lagunas de Rabassa, la Serra del Porquet o el entorno de Tabarca, además de su conexión con parques y zonas verdes del centro urbano.

Para Más, este cinturón verde no solo serviría para frenar la especulación inmobiliaria, sino también para "combatir las islas de calor que genera el actual modelo urbanístico", basado en grandes superficies duras y escasa sombra. En ese sentido, lamenta actuaciones recientes en zonas como el paseo del puerto o la montaña donde, según afirma, se han eliminado elementos vegetales y se ha apostado por la piedra y el hormigón.

Piscinas en barrios alejados

Ya en el ámbito social, Más defiende también la construcción de piscinas recreativas municipales en barrios alejados del litoral, especialmente en las zonas norte y en barrios donde vivir el verano se hace más duro y el acceso a la playa no siempre es una solución realista. Compromís considera que no basta con tener el mar cerca en términos geográficos, porque no todo el mundo dispone de tiempo, movilidad o recursos para desplazarse a diario.

"No puede ser que Alicante no tenga ninguna piscina recreativa municipal", asegura.

En paralelo, la formación vincula estas medidas con la certeza de que la emergencia climática no puede afrontarse solo con acciones de mitigación, sino también con políticas de justicia social y urbana. “Hay que luchar contra el cambio climático y adaptar la ciudad”, resume Rafa Más.