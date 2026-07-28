Hallan en Alicante una necrópolis ibérica con un destacado ajuar guerrero y un pebetero de Tanit

Alicante no deja de ser protagonista de la actualidad arqueológica en los últimos meses. Tras descubrir la Venus de Alicante el pasado mes de mayo, las obras realizadas recientemente en un solar privado de la Albufereta han sacado a la luz un yacimiento excepcional de época ibérica, con cuatro tumbas, abundante armamento, objetos de adorno en bronce y un pebetero con rostro femenino atribuido a la diosa Tanit.

El hallazgo, vinculado provisionalmente al entorno del Tossal de Manises, podría corresponder a una familia o linaje de alto rango relacionado con la élite guerrera del siglo III a.C.

Durante la intervención arqueológica, supervisada por el área de Patrimonio Integral del Ayuntamiento de Alicante, se documentaron panoplias completas de guerrero ibérico, con falcatas, lanzas, cuchillos, escudos, bocados de caballo, espuelas y jabalinas, además de fíbulas, adornos de bronce, platillos de balanza y ponderales. También aparecieron una rueda de carro, un fragmento de escultura ibérica y una treintena de pequeños vasos asociados a un banquete colectivo.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha celebrado el descubrimiento y ha destacado que permitirá conocer mejor la historia de Alicante, sumándose a otros yacimientos iberos ya estudiados en la ciudad. Por su parte, los arqueólogos responsables de la excavación trabajan ahora en la memoria científica del hallazgo y consideran, de forma preliminar, que podría tratarse de una necrópolis vinculada a una gens militar o a una élite guerrera ibera.

Venus de Alicante

Con una afirmación tan contundente como emotiva: "Quería estar con nosotros 2.000 años después, ha querido volver a ver la luz de Alicante", el Ayuntamiento ha presentado en sociedad a la Venus de Alicante, la espectacular pieza de mármol blanco italiano de 22,22 centímetros de alto y 19,78 de ancho (casi tamaño real) que se ha convertido en uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de la ciudad, la Comunitat Valenciana e incluso de España en los últimos tiempos.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), junto al arqueólogo jefe de Patrimonio, José Manuel Pérez Burgos; el arqueólogo José Ramón Ortega (ARPA Patrimonio); y el director facultativo de la rehabilitación del yacimiento de la Almadraba, Eduardo López, han oficiado esta mañana el regreso del busto hallado hace el pasado mes de mayo en la ciudad a la historia contemporánea.

Un regreso que se elevará a símbolo de la ciudad después de que los arqueólogos terminen de contextualizar su origen bajo criterios estrictamente científicos y se pueda exhibir en un museo de la ciudad. Con toda probabilidad, el MARQ, que ya contiene otra pieza única de la época, la empuñadura del Águila Bicéfala (2005).