La 'vía Madrid' amenaza al PSPV: los sectores de Alicante exigirán primarias si Morant trata de imponer su lista

La decisión de Ana Barceló de no dar la batalla para repetir como candidata a la Alcaldía de Alicante en mayo de 2027 no ha traído la paz al PSOE alicantino. Muy al contrario, la renuncia formal de la portavoz municipal ha actuado como detonante de una nueva incertidumbre en la interminable crisis interna del PSPV-PSOE alicantino.

Lejos de despejar una transición ordenada, la salida de la exconsellera de Sanidad aboca inevitablemente al partido a un escenario de primarias si la secretaría general que lidera Diana Morant mantiene su hoja de ruta de designar a dedo a un aspirante de consenso controlado por el aparato regional para tomar las riendas de la plaza municipal.

En el tablero de juego alicantino se dibuja un frente de resistencia que ya velaba armas desde hace meses a la espera de que se concretase el esperado paso al lado de Barceló. El epicentro de esta contención frente a las directrices de la dirección autonómica lo conforma el sector tradicionalmente alineado con el veterano exsenador Ángel Franco, una corriente que, pese a las mutaciones del partido, continúa manteniendo el peso de la minoría mayoritaria dentro del censo local.

A este núcleo duro se suma la confluencia estratégica de las distintas familias conocidas históricamente como los renovadores, un sector heterogéneo pero cohesionado que representa entre el 20% y el 25% de la agrupación. La alianza táctica entre ambos grupos genera una masa crítica suficiente para plantar cara y bloquear cualquier operación por parte de los de Morant, que en la ciudad tiene como delegado a José Antonio Amat (el eldense presidente de la gestora).

El mensaje que traslada esta suma de sensibilidades locales hacia el entorno de Morant es nítido: la etapa de las imposiciones desde fuera ha tocado a su fin con la experiencia fallida del actual mandato. La militancia de la agrupación alicantina no está dispuesta a aceptar un proceso de asignación a dedo de cara al horizonte de 2027 como ocurrió en 2023 con una exalcaldesa de Sax marcada por su gestión en pandemia.

La advertencia sobre los riesgos de cortocircuitar la democracia interna ha calado con fuerza tras los recientes pronunciamientos públicos de referentes del partido a nivel local y europeo, como el exdiputado en el Parlamento Europeo Domènec Ruiz Devesa. En el debate de ideas que recorre a los cuadros locales se viene trazando un paralelismo directo con las turbulencias vividas en la federación madrileña del PSOE, donde los intentos de la dirección central por condicionar el liderazgo municipal derivaron en severas fisuras orgánicas y en una desconexión traumática entre la dirección institucional y las bases del partido.

El sector de Franco ya ha comenzado a mover sus fichas y articular un nombre propio con el que medirse en las urnas ante cualquier propuesta del aparato autonómico. En los mentideros de la agrupación alicantina se sitúa con fuerza la figura de Quico Fenollar como el perfil elegido para encabezar esta contestación interna.

Profesional del ámbito sanitario, vinculado al Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy tras su paso por otras responsabilidades de gestión, Fenollar aúna el bagaje organizativo, el conocimiento fino de la fontanería interna de la Agrupación Local de Alicante y la plena aceptación por parte de las bases tradicionales del partido en la ciudad. Fue el responsable de Sanidad de la Ejecutiva de PSPV-PSOE de Alicante

La amenaza de unas primarias en Alicante supone un dolor de cabeza estratégico para la ejecutiva de Diana Morant, que pretendía encarar el inicio del curso político en septiembre con una pacificación teledirigida de las principales plazas municipales.

La persistencia de una comisión gestora que acumula más de un año al frente de la agrupación no ha servido para diluir el poder de las corrientes locales ni para desmantelar la capacidad de movilización del sector de Franco. Si la dirección del PSPV decide acudir al arranque de curso forzando una candidatura unívoca sin pactar de manera previa con los sectores que vertebran la agrupación local, la convocatoria de primarias será inevitable.