El Ayuntamiento de Alicante destinará 617.240 euros durante tres cursos a luchar contra el absentismo escolar

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado sacar a licitación el servicio de Detección, Prevención e Intervención enAbsentismo Escolar, en dos lotes con un presupuesto base global de 617.240 euros por tres cursos, con posibilidad de ampliarlo uno más.



Los dos lotes que salen a concurso son, por un lado, el servicio de Prevención, Detección e Intervención en absentismo escolar, por 582.610 euros, y el servicio de Actividades de Prevención en Absentismo Escolar, por 34.630 euros, según ha informado este domingo el Ayuntamiento en un comunicado.



La concejala de Educación, Mari Carmen de España, ha explicado que el consistorio trabaja año tras año para conseguir "la escolarización plena y la asistencia a clase de toda la población en edad de escolarización obligatoria, entre los 6 y los 16 años, para proteger el derecho a la educación como medio para conseguir la igualdad efectiva y la inclusión".

La Concejalía de Educación, a través del departamento técnico de Prevención del Absentismo Escolar, busca que la asistencia regular a clase sea efectiva y garantice la igualdad de condiciones para todos los alumnos y alumnas en edad de escolaridad obligatoria, prestando especial atención a la regularidad de la asistencia a clase.



El servicio de Detección, Prevención e Intervención en Absentismo Escolar realiza un estudio de las situaciones de absentismo, promueve la mejora de la relación familia-escuela y elabora planes de intervención adecuados a las características de los menores y sus familias, en coordinación estrecha con los centros escolares y con la Conselleria de Educación.



Además, se realizan actividades preventivas en los centros educativos, como 'La escuela de la reina', un cuento con una guía de actividades educativas para trabajar en la enseñanza Primaria, así como talleres de prevención, de educación familiar y de educación social.