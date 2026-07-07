Bomberos de Alicante alertan de falta de efectivos en la época con más incendios: "Nos quedaremos cojos en verano"

La temporada con mayor riesgo de incendios coincide en la ciudad de Alicante con un Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) que atraviesa problemas organizativos debido a la falta de efectivos durante la época estival, cuando también se multiplican los rescates, accidentes, emergencias y situaciones de riesgo.

La plantilla se ha visto mermada por jubilaciones y la fuga de interinos hacia otros servicios, lo que impedirá cubrir los mínimos operativos de seguridad a mediados de julio si el consistorio no actúa y crea una nueva bolsa de horas extra.

Desde la representación sindical del Sindicato de Empleados Públicos de la Comunidad Valenciana (SEP-CV) han alertado en hasta tres ocasiones en lo que va de año del grave riesgo para la ciudad que esta falta de bomberos podría ocasionar durante la temporada estival debido a la pasividad municipal.

Actualmente, según el sindicato, solo restan 60 guardias estructurales disponibles, que podrían agotarse técnicamente en un plazo aproximado de dos a tres semanas.

Eduardo Amat, bombero del SPEIS y miembro del sindicato, sostiene que han dado "tres avisos formales desde mayo, advirtiendo de que las horas se agotarían a mitad de año.

Incluso la propia Jefatura del servicio ha emitido informes recientes alertando al Ayuntamiento de que, en cuestión de dos o tres semanas (calculamos que en torno al 15 de julio), se quedarán sin herramientas para cubrir el servicio y nos quedaremos cojos en plena temporada estival. Lamentablemente, el Ayuntamiento está desbordado".

A esta situación se suma la salida de 15 efectivos hacia otros servicios, entre ellos, Valencia y el Consorcio Provincial, así como la existencia de 26 vacantes sin cubrir en la escala básica, además de bajas sobrevenidas y situaciones de larga duración.

"Todo ello genera un déficit que ronda el 25 % de la plantilla indispensable para cubrir los turnos con garantías suficientes", apuntan desde el sindicato.

Amat explica que "históricamente, la plantilla se merma por bajas y jubilaciones, lo que genera vacantes que debemos cubrir con interinos. Sin embargo, en el último año hemos sufrido una pérdida exponencial de personal".

Oposiciones en otros destinos

Y prosigue, "al convocarse oposiciones en otros servicios, como los consorcios de Valencia y Alicante, muchos de nuestros interinos han conseguido plaza allí y han abandonado nuestro servicio".

"En lo que va de año se han ido 26 personas, unos cuatro por cada turno. A esto se suma que actualmente hay una oposición en marcha en nuestro ayuntamiento, lo que impide legalmente llamar a nuevos interinos para cubrir esos huecos", indica.

La solución: más horas extras

Ante la imposibilidad de reforzar la plantilla, la solución propuesta al Ayuntamiento consiste en utilizar el presupuesto ya existente de las vacantes para crear una bolsa de horas extra voluntarias.

Desde el SEP-CV advierten de que, si no se actúa de inmediato, la situación puede derivar en "un escenario de extrema gravedad organizativa, operativa y preventiva", donde la plantilla puede verse sometida a una "sobrecarga intolerable, con incremento del riesgo de fatiga, errores operativos, accidentes laborales y pérdida de capacidad real de respuesta ante emergencias".

El principal riesgo es quedar por debajo de los mínimos operativos de seguridad, lo que impide cumplir con los protocolos estandarizados que dictan cuántos efectivos y vehículos son necesarios para atender cada tipo de emergencia.

Por ejemplo, si ocurre un incendio en una vivienda del centro de Alicante, "la salida de emergencia irá coja, ya que no saldrá el apoyo completo necesario. Para poder completar esa intervención, tendrán que enviar al equipo del parque de bomberos de la playa, dejando esa área descubierta", destaca el bombero.

"Quienes cubrimos estas guardias no lo hacemos por afán de ganar más dinero de forma gratuita; ganamos más porque trabajamos más, sacrificando nuestro tiempo libre", puntualiza.

De hecho, recalca que "no toda la plantilla está dispuesta a hacerlo, especialmente en verano, cuando nuestros turnos se intensifican. Lo que buscamos es dar una solución administrativa viable para garantizar la seguridad de la ciudad, asumiendo una carga de trabajo que, en condiciones normales, debería realizar una plantilla completa", sentencia Eduardo Amat.

Así, creen que la solución, como ha sucedido en anteriores ocasiones, terminará llegando con la creación de la demandada bolsa de horas extra. La cuestión que preocupa al servicio, y que también se viene repitiendo según denuncian, es que se realice días o incluso semanas después de que terminen las guardias, dejando a la ciudad mermada ante cualquier emergencia que requiera un gran despliegue de bomberos.