El alma de las Hogueras: las Damas de honor revelan su misión de "evangelizar" Alicante y el mundo

La Bellea del Foc María Pastor, en el centro, con las Damas de honor en la Rambla. M. H.

Sara, Marta, María, Nora, Nerea y Eva analizan los retos de la fiesta, la importancia de la difusión cultural y el papel fundamental de la Federación en su año más especial.

Las Damas de honor de 2024 no son solo representantes institucionales; son, en palabras de sus propios entrevistadores, auténticas "embajadoras" y "evangelizadoras" de la fiesta de las Hogueras de Alicante. En un encuentro con EL ESPAÑOL, las seis jóvenes han compartido sus visiones sobre el presente y el futuro de las fiestas de San Juan, destacando la necesidad de una mayor pedagogía social.

Nerea Alpera Ramón, de la Foguera La Condomina, pone el foco en el desconocimiento que aún existe entre los propios alicantinos. "Siento que falta un poco de cultura hacia ciertas partes de nuestra fiesta", explicó Nerea, señalando que mucha gente no sabe identificar los diferentes trajes o los cargos de una comisión.

Para ella, el cambio necesario no es estructural, sino educativo. "Yo de alguna forma fomentaría esa cultura y ese conocimiento acerca de nuestras fiestas, aunque se decida no formar parte de ellas de manera activa", subraya la Dama de honor.

En sintonía con esta idea, Nora Banegas Santos, de la Foguera Escritor Dámaso Alonso, propuso herramientas concretas para cerrar esa brecha cultural. Nora sugiere el uso de redes sociales e Instagram para explicar la indumentaria y los cargos a través de vídeos didácticos.

"Haría como un circuito por los diferentes colegios para también involucrar a los más pequeños y que conozcan la fiesta desde que son pequeños para que la vayan teniendo presente", propone Nora, extendiendo esta labor también al ámbito universitario.

Sara Pérez Ramón, de la Foguera Doctor Bergez-Carolinas, relata cómo el traje de novia alicantina se convierte en el mejor imán para atraer la curiosidad de propios y extraños. "Cuando te ven vestida te van a preguntar y la gente no diferencia lo que es la Dama del Foc de una belleza cualquiera de barrio", apunta.

Según Sara, su labor de embajadora consiste en estar abierta a las dudas: "Fomentar esa curiosidad y darles algún dato que incluso no te hayan pedido, como cuántas capas llevas, ya es ejercer como embajadora porque fomentas ese interés". Asegura que las preguntas llegan tanto de extranjeros como de personas de provincias vecinas e incluso alicantinos sorprendidos.

La participación masculina también es un tema central. María Moya Baeza, de la Foguera Don Bosco, destaca que la figura del presidente infantil está ayudando a potenciar el papel del hombre en la fiesta. Sin embargo, María cree que la clave para atraer a los que están "fuera" es mostrar la convivencia diaria.

"No es solamente esa semana de fiestas, sino también es durante todo el año", afirma María, recordando cómo convencieron a su hermano para unirse a la hoguera mostrándole las cenas de los viernes en el racó, la creación de decorados y los playbacks. "Esa parte de hermandad que se llega a hacer durante todo el año es lo que más puede llamar", añade.

Ante la llegada de los días grandes, Eva Egea Molina, de la Foguera La Florida, recuerda que este año el calendario ha sido favorable al coincidir el 20 de junio con el inicio del fin de semana. Su recomendación para quienes visiten la ciudad es clara: "Que estén a las dos en Luceros viendo nuestra mascletà y que se empapen de la plantà".

Difundir más

Eva insiste en que el porcentaje de alicantinos censados que son "foguerers" es aún pequeño, por lo que queda una "fuerte labor de difusión" para que la fiesta llegue a más gente a través de la experiencia en primera persona.

Finalmente, Marta Salaberri Marcos, de la Foguera Mercado Central, valora el apoyo humano que reciben de la Federación de Hogueras. "Desde el momento en que te eligen ha habido un acercamiento total, no solo para los actos, sino con ese cariño y ese cuidado", explica.

Para ella, la Federación realiza un acompañamiento que va mucho más allá de lo visible. "Es un acompañamiento total en todos los sentidos, desde un '¿qué me aconsejas que me ponga para esto?' hasta un 'oye, me pasa esto, ¿te lo puedo contar?'. La Federación nos cuida muchísimo", concluye con emoción.