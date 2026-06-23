Hermanos Ferrández hace vibrar Luceros con una mascletà de 124,2 decibelios

Las Belleas del Foc han prologado el comienzo de la penúltima mascletà del ciclo Ayto de Alicante

Ni el intenso calor ha frenado este martes a los miles de alicantinos y visitantes que han llenado la Plaza de los Luceros para presenciar la quinta y penúltima mascletà del 37º Concurso de Mascletàs de las Hogueras 2026.

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos seguido el ambiente desde primera hora en una jornada marcada por el aviso amarillo por altas temperaturas, con numerosos asistentes buscando la sombra, abanicos en mano y botellas de agua para soportar el calor mientras esperaban el inicio del disparo.

La protagonista del día ha sido Pirotecnia Hermanos Ferrández, que ha ofrecido una mascletà de 5 minutos y 24 segundos con 150 kilos de materia reglamentada. El disparo ha alcanzado un pico máximo de 124,2 decibelios y ha sido recibido con una larga ovación por parte del público congregado en Luceros.

Hermanos Ferrández ya se hicieron con el título en las Hogueras de 2023.

Un disparo de intensidad

La mascletà ha arrancado con una fase aérea combinada con fuego terrestre digitalizado, acompañada de distintos efectos sonoros, de color y luz. A continuación, el espectáculo ha evolucionado con cinco fases terrestres de intensidad creciente, combinadas con efectos aéreos, serpentinas, roncadoras y carcasas de trueno.

El momento culminante ha llegado con la triple fase del terremoto terrestre y un potente bombardeo aéreo que ha ido aumentando la intensidad hasta desembocar en un golpe hermético final que ha recorrido todo el perímetro de la zona de disparo.

Tras el estruendo final, Leopoldo Ferrández, gerente de la pirotecnia, y su equipo han recibido una sonora ovación mientras recorrían la Plaza de los Luceros junto al alcalde de Alicante, Luis Barcala.

Gran ocupación hotelera

El ambiente festivo también se ha dejado sentir fuera de la plaza. Durante la jornada, EL ESPAÑOL de Alicante ha conversado con el presidente de Hosbec, Fede Fuster, quien ha explicado que "la zona se encuentra casi por completo, a más del 90% de ocupación, debido a las Hogueras".

Según Fuster, la elevada demanda no solo beneficia a la ciudad de Alicante, sino que también está impulsando la llegada de visitantes a otros municipios del entorno, que están absorbiendo parte del volumen de turistas atraídos por las fiestas.

Interés internacional

La repercusión de las Hogueras también ha cruzado fronteras. Durante la jornada hemos coincidido con un grupo de periodistas norteamericanos que se encuentran conociendo la ciudad y sus fiestas y que han mostrado una valoración muy positiva de la experiencia, destacando el ambiente, la organización y la espectacularidad de la mascletà.

El ciclo de mascletaes concluirá este miércoles 24 de junio con el disparo de Pirotecnia Alto Palancia, de Altura (Castellón), encargada de cerrar el 37º Concurso de Mascletàs de las Hogueras 2026.