Ángeles-Felipe Bergé, ganadora del primer premio de Especial Infantil de Fogueres 2026 con 'Mediterrània'

La hoguera Ángeles-Felipe Bergé se ha alzado con el primer premio de la Sección Especial del concurso de Fogueres Infantils 2026. El monumento, titulado 'Mediterrània', es obra del foguerer Ausias Estrugo Mañó.

El segundo puesto ha sido para la hoguera Mercado Central; mientras que el tercero lo ha logrado Foguerer Carolinas.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, junto con la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, ha hecho público este sábado por la tarde el fallo del jurado en las distintas categorías de las hogueras infantiles.

El primer edil, junto con Cutanda, y el vicealcalde Manuel Villar, se han dirigido al distrito de Ángeles-Felipe Bergé para felicitar a los más pequeños de la comisión ganadora.

A la comitiva se han sumado también la Bellea del Foc Infantil, Leire Arellano, sus Damas de Honor --Irene Straub, Alba Illana, Nerea Navarro, Lucía Colilla, Estrella del Mar Peláez y Martina Albaladejo--, el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, e integrantes de su equipo.

En declaraciones a los medios, Barcala ha comentado que Ángeles-Felipe Bergé no conseguía un premio desde el año 1998. "Eso son muchos años y eso es trabajar muchos años para al final conseguirlo", ha subrayado.

"En infantil, las Fogueres son las que han dado un salto de calidad más grande en el mundo de los monumentos; artísticamente es impresionante el nivelazo que hay", ha apostillado Barcala.

Y ha hecho hincapié en el "esfuerzo" de la comisión de Ángeles-Felipe Bergé. "Es espectacular el esfuerzo de una comisión como esta y la ilusión con la que han recibido este reconocimiento", ha concluido el alcalde.

Por su parte, el resto de los puestos hasta completar las comisiones inscritas en Especial este año han sido el cuarto para Bavers Els Antigons; quinto para La Ceràmica; sexto, Sagrada Familia; séptimo, Diputació-Renfe; octavo, Florida Portazgo y noveno, La Condomina.

En cuanto a los primeros premios del resto de categorías, han sido los siguientes: 1 Port d'Alacant; 2 Parque de las Avenidas; 3A San Antón Alto; 3B Calvo Sotelo; 4 Bulevar del pla-Garbinet; 5 Virgen del Remedio-la Cruz y 6 Pla Hospital.