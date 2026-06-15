Ya es oficial: Alicante da un paso más en la urbanización del nuevo barrio Lomas de Garbinet con 930 viviendas, 40 de VPP

Alicante da un nuevo paso en el desarrollo de suelo residencial con la puesta en marcha de la tramitación urbanística de Lomas de Garbinet, un sector situado al norte de la ciudad en el que está prevista la construcción de 930 viviendas, de las que el 43% serán de protección pública.

El proyecto contempla además la creación de un parque de 357.296 metros cuadrados y nuevas dotaciones para dar servicio a esta zona del municipio.

La Junta de Gobierno abordará este martes la aprobación inicial del plan parcial y su exposición pública, además de la apertura de un proceso participativo para que la ciudadanía pueda conocer el proyecto y presentar propuestas.

El concejal de Urbanismo, Antonio Peral, destaca la relevancia de esta actuación para el crecimiento de la ciudad.

"El sometimiento a información pública del plan parcial Lomas de Garbinet es un paso determinante para el desarrollo de este nuevo barrio ubicado al norte de la ciudad, frente a Villafranqueza, que tendrá casi un millar de viviendas y un gran parque, en el que se ha apostado por un ordenamiento completamente respetuoso con el entorno en el que se circunscribe y que además incluye conexiones viarias y dotaciones que darán servicio a todo el entorno", apunta en un comunicado.

Asimismo, el edil subraya que "es una actuación fundamental para coser el cinturón verde planificado en el Plan General Estructural para unir norte y sur de nuestro municipio".

400 viviendas protegidas

El futuro barrio ocupará una superficie de 584.732 metros cuadrados y sumará 930 viviendas, de las que cerca de la mitad contarán con algún régimen de protección pública.

La ordenación prevé también la implantación de actividad comercial y de servicios en las plantas bajas, especialmente en las parcelas situadas frente al futuro bulevar Ronda Norte.

La actuación forma parte de la estrategia municipal para acelerar distintos desarrollos urbanísticos incluidos en el planeamiento vigente.

Con ellos, el Ayuntamiento prevé impulsar más de 6.000 nuevas viviendas en distintos puntos de la ciudad, entre ellos el PAU 5 de Playa de San Juan, Nueva Albufereta, Parque Central y el PAU 3.

Un gran corredor verde

Uno de los elementos más destacados del proyecto es la creación de una amplia infraestructura verde que ocupará 457.950 metros cuadrados.

Dentro de este espacio se integra el parque de Lomas de Garbinet, con más de 357.000 metros cuadrados, que incluirá zonas forestales estratégicas, espacios con valor ambiental y paisajístico, áreas con riesgo de inundación y enclaves de interés arqueológico y paleontológico.

La actuación definirá además el límite urbano norte de Alicante y tendrá como eje vertebrador el bulevar Ronda Norte, una infraestructura prevista por el Plan General para mejorar la conexión entre distintos sectores de la ciudad.

La propuesta urbanística concentra las edificaciones residenciales en la franja sur del ámbito, junto al tejido urbano ya consolidado.

De esta forma, se preservan los terrenos de mayor valor ambiental y paisajístico, adaptando la ordenación a la topografía natural de las lomas.

Nuevos equipamientos

El proyecto contempla la integración del actual IES Las Lomas, así como la reserva de una nueva parcela destinada a uso educativo. También se habilitarán espacios libres y zonas de transición entre las áreas residenciales y el futuro parque.

Las edificaciones combinarán tipologías en torre y bloque, con diferentes alturas para favorecer su adaptación al relieve y mejorar la integración paisajística del conjunto.

Peral resalta además la apuesta municipal por la participación vecinal durante la tramitación. "La propuesta incluye un plan de participación pública, en línea con nuestro compromiso de difundir y permitir la aportación de propuestas en las principales actuaciones urbanísticas de la ciudad".