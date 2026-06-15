La Exposición del Ninot 2026 supera los 11.000 visitantes y registra más de 25.600 votos antes de su clausura

La Exposición del Ninot de las Hogueras de Alicante 2026 ha cerrado sus puertas este 14 de junio en la Lonja del Pescado con un balance muy positivo con más de 11.000 visitantes y un total de 25.681 votos emitidos entre todas las categorías.

La muestra, que ha reunido 201 ninots —entre adultos, infantiles y de barracas—, ha servido un año más como antesala de la sátira, la crítica y la creatividad que inundarán la ciudad durante las fiestas oficiales.

Inaugurada el pasado 22 de mayo con la presencia del alcalde Luis Barcala y las Belleas del Foc, María Pastor y Leire Arellano, la exposición ha incorporado como principal novedad el sistema de voto electrónico, facilitando la participación del público en la elección de los ninots indultados. Según destacó el propio Barcala, estas figuras funcionan como “píldoras” que anticipan el espíritu de cada hoguera.

Uno de los momentos más destacados ha sido el homenaje al artista alicantino Juan Alberto Navarro, fallecido el pasado mes de enero. La Federació de Fogueres y el Gremio de Artistas han incluido un ninot conmemorativo, obra de Lorenzo Santana, que formará parte de la Hoguera Oficial y que será finalmente consumido por el fuego en la noche de San Juan, siguiendo la tradición.

En el apartado de premios, el ninot infantil de la Foguera Sagrada Familia, realizado por Ceballos y Sanabria, ha sido distinguido como el mejor por los derechos de la infancia, además de convertirse en el ninot indultat infantil por votación popular con 1.966 votos. En esta misma categoría han destacado propuestas como las de Don Bosco (Alejandro López Sánchez) y Rambla de Méndez Núñez (Sevior & Priol Arts).

En la categoría satírica, el máximo reconocimiento ha recaído en la Foguera Baver-Els Antigons, obra de Paco Torres, seguida por Ángeles Felipe Bergé (Sergio Musoles Ros) y Sant Blai de Baix (Luis Espinosa Olmos), en una edición marcada por la crítica social y el ingenio.

Por su parte, el ninot de la Foguera Diputació-Renfe, obra de David Sánchez Llongo, ha logrado el indulto del público en categoría adulta con 1.895 votos, consolidándose también como el mejor ninot de categoría especial. Junto a él, han sido premiadas comisiones como Mercado Central (Fran Sierra) y Plaza de Santa María (David Sánchez Llongo).

En el ámbito infantil por categorías, la Foguera Ángeles Felipe Bergé, con una obra de Ausias Estrugo, ha obtenido el primer premio en especial, seguida por Doctor Bergez-Carolinas (Sergio Gómez) y Alfonso el Sabio (Zvonimir Ostoic “Z”).

Las barracas también han tenido su protagonismo, con el reconocimiento a “Tard pero acertat” como mejor ninot, mientras que la Peña Los Gorilas ha logrado el premio por votación popular con una pieza de Pedro Abad.

La exposición ha incluido además los ninots de las hogueras oficiales: ‘Esencia’, de Pedro Espadero, con un homenaje a Busot y su ‘Nit dels Ciris i Música’, y ‘Equilibri’, de Sergio Gómez, en el apartado infantil, una propuesta cargada de simbolismo y movimiento.

Con la clausura de la muestra, Alicante encara ya la recta final hacia las Hogueras 2026, donde todas estas creaciones —salvo las indultadas— arderán en la noche de San Juan, culminando el ciclo artístico y festivo que cada año define la identidad de la ciudad.